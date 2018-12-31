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Алла Пугачева дала наказ на 2019 год и показала трогательное фото подросших детей

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Аллы Пугачевой

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69-летняя Алла Пугачева рассказала, что попросила у Деда Мороза.

В ночь на 1 января многие из нас загадывают желания. Кто-то старается не рассказывать, какой именно запрос отправил во Вселенную, кто-то считает своим долгом озвучить послание, тем более если оно касается всех вокруг.

«Мы и все дети России хотим жить под мирным небом. Дедушка Мороз, Избавь нас от ВОЙН и ВРАНЬЯ, от греховной ГОРДЫНИ и ложных АМБИЦИЙ. Пусть всегда будет МАМА, пусть всегда будет ПАПА, пусть всегда будет МИР», — написала Алла Пугачева под трогательной фотографией наследников, обращаясь к новогоднему волшебнику.

«Чудесные Лиза и Гарик!!!», «Как герои сказки Снежная Королева», «Герда и Кай», «У прекрасных родителей — прелестные детки», «Ну очень мило смотрятся! Как царские дети! А шубки просто Шик», «Лапочки!!!! Алла Борисовна — вы звезда!!! Были, есть и будете!!!», «Самые добрые слова, спасибо вам за все», «Храни вас Бог», — благодарят подписчики.

Праздник Примадонна отмечала в кругу семьи. «Самые "стойкие" досидели до утра», — сообщила Алла Борисовна, снабдив пост подписью «семья Галкиных».

По всей видимости, малыши Лиза и Гарри рано ушли спать.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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