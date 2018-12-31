Алла Пугачева дала наказ на 2019 год и показала трогательное фото подросших детей

В ночь на 1 января многие из нас загадывают желания. Кто-то старается не рассказывать, какой именно запрос отправил во Вселенную, кто-то считает своим долгом озвучить послание, тем более если оно касается всех вокруг.

«Мы и все дети России хотим жить под мирным небом. Дедушка Мороз, Избавь нас от ВОЙН и ВРАНЬЯ, от греховной ГОРДЫНИ и ложных АМБИЦИЙ. Пусть всегда будет МАМА, пусть всегда будет ПАПА, пусть всегда будет МИР», — написала Алла Пугачева под трогательной фотографией наследников, обращаясь к новогоднему волшебнику.