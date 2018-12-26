«Алла не стареет»: в Сети появилось видео зажигательного танца Пугачевой в мини

Еще в ноябре знаменитости повеселились на вечеринке по случаю дня рождения супруги Игоря Крутого Ольги. На празднике присутствовала и Алла Пугачева, которая многие годы дружит с семьей композитора. Лишь сейчас в Сети появились некоторые видеоролики с празднования.

На своей видеозаписи Алла Борисовна танцует и позирует фотографу в специальном уголке, где отметились все гости Ольги. Перед камерой 69-летняя Примадонна, выбравшая в тот вечер черные короткие шорты и легкую тунику, зажигательно покрутилась, исполнила несколько танцевальных па и даже кокетливо подняла одну ногу, коснувшись стены.