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«Алла не стареет»: в Сети появилось видео зажигательного танца Пугачевой в мини

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алла Пугачева

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69-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в честь дня рождения подруги.

Еще в ноябре знаменитости повеселились на вечеринке по случаю дня рождения супруги Игоря Крутого Ольги. На празднике присутствовала и Алла Пугачева, которая многие годы дружит с семьей композитора. Лишь сейчас в Сети появились некоторые видеоролики с празднования.

На своей видеозаписи Алла Борисовна танцует и позирует фотографу в специальном уголке, где отметились все гости Ольги. Перед камерой 69-летняя Примадонна, выбравшая в тот вечер черные короткие шорты и легкую тунику, зажигательно покрутилась, исполнила несколько танцевальных па и даже кокетливо подняла одну ногу, коснувшись стены.

Говорят, “Голубой огонёк”📺 записывают заранее, по готовым сценариям. А наша версия - это неподдельные эмоции, без заученных движений, чистая импровизация!Съемки проходили прямо во время дня рождения @olgakroutoi! @alla_orfey , @maxgalkinru , @fkirkorov , @malakhov007 и многие другие танцевали и веселились с нами на фоне блеска золота и россыпи✨звёзд! Почувствовали позитивную энергию @nikolaibaskov ?🕺🏼Заметили как @jasmin расцвела в танце?🌸 Сможете повторить зажигательный танец Теоны Контридзе💥 Креативным "кинопродюсером" 🎬 наших съемок была неподражаемая @vika_so_chi и ее супер команда @blt_event #bltevent #3dm #moscowcity #башняоко #фотозона #welcomeзона #декормосква #фотографмосква #организатормосква #филиппкиркоров #weddingbymercury #mercury #аллапугачева #жасмин #максимгалкин #андреймалахов #пустьговорят #николайбасков #леонтьев #левлещенко #контридзе #кавергруппа #игорькрутой #аллапугачева #академияигорякрутого #ольгакрутая#videobooth

Публикация от ВЫЕЗДНОЕ ФОТО И ВИДЕО АТЕЛЬЕ (@welcomepoint)

Видео вызвало бурную реакцию у поклонников звезды: «Ого, соблазнительно!», «Алла не стареет», «69 – во дает», «Пугачева зажигает не по-детски». Впрочем, не обошлось и без критических отзывов: «Бабке под 70, а все по тусовкам. Дома сидеть надо, внуков нянчить», «Еле ходит... Ножки-палочки», «Не по возрасту оделась Алла. Просто стыдоба». А как вам новый ролик с участием Пугачевой?

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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