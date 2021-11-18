Алла Клюка стала жертвой мошенников — злоумышленники лишили ее квартиры в Москве

Из-за условий пандемии киноактриса Алла Клюка и ее муж режиссер Владимир Морозов вместе со своим сыном не могут уже несколько лет вернуться в Москву. В столице у них в собственности находится двухкомнатная квартира неподалеку от станции метро «Киевская». Пока семья долгое время отсутствовала дома, злоумышленники продали их квартиру на Брянской улице, стоимость которой составляет 17 миллионов рублей.

Как сообщают соседи пострадавших, летом прошлого года они заметили, что неизвестные стали часто посещать квартиру актрисы и режиссера. Как оказалось позже, преступники перепродали недвижимость Клюки и Морозова, использовав поддельные документы.

Свой комментарий произошедшему дал адвокат Аллы и Владимира. «Видимо, кто-то узнал, что семья живет и работает в США и не может вернуться оттуда из-за пандемии. Пока супруги в отъезде, неизвестные решили перепродать квартиру по поддельному договору купли-продажи. Они даже сделку оформили в Оренбурге, когда никто из семьи Клюки не посещал Россию. То есть они даже физически не могли продать свое жилье. Когда в США уже позвонили соседи, Клюка заказала выписку ЕГРН, которая показала, что квартира была куплена и перепродана», — сообщает Григорий Прядко kp.ru.

На данный момент Следственный комитет ведет разбирательства по делу.