«Алла — гениальный продюсер по жизни»: Киркоров рассказал о взаимоотношениях с Пугачевой

Почвой для этих слухов послужило то, что Примадонна была не только его женой, но и по совместительству продюсером начинающего тогда артиста. Хоть Филипп Киркоров позднее и назвал ошибкой свои отношения с Аллой Пугачевой. «Начиналось все как мой каприз. Хочу жену Аллу Пугачеву! Но Алла Пугачева — великая женщина, а не статуэтка в череде наград. И наши отношения оказались совсем другой историей. И я, и она слишком поздно поняли, что это ошибка», – говорит певец.