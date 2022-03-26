«Алла — гениальный продюсер по жизни»: Киркоров рассказал о взаимоотношениях с Пугачевой
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Фото: Комсомольская Правда/Global Look Press
На телеканале вышел документальный фильм «Контракт окончен. Есть ли жизнь после лейбла?». В нем вспоминаются давние слухи, о том, что Филипп Киркоров оказался на контракте у Аллы Пугачевой.
Почвой для этих слухов послужило то, что Примадонна была не только его женой, но и по совместительству продюсером начинающего тогда артиста. Хоть Филипп Киркоров позднее и назвал ошибкой свои отношения с Аллой Пугачевой. «Начиналось все как мой каприз. Хочу жену Аллу Пугачеву! Но Алла Пугачева — великая женщина, а не статуэтка в череде наград. И наши отношения оказались совсем другой историей. И я, и она слишком поздно поняли, что это ошибка», – говорит певец.
После развода Примадонна, по слухам, оказалась единственной владелицей товарных знаков «Филипп» и «Филипп Киркоров». Поговаривают, что певец смог выкупить свое имя лишь много лет спустя, накануне своего 50 летия. Однако, официальных подтверждений этому нет. Более того, бывшие супруги сохраняют хорошие взаимоотношения. «Алла – гениальный продюсер вообще по жизни, у меня много чувств переплетённых во мне самом к ней, и, прежде всего, это чувство благодарности. Благодаря её взгляду на жизнь, я многое пересмотрел в себе».
Фото и видео: Global Look Press, соцсети