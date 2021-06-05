Алла Довлатова рассказала о тяжелых последствиях коронавируса: «Выпадали волосы всю зиму»

Алла Довлатова проходит курс лечения волос плазмолифтингом, так как ее волосы стремительно начали выпадать через пару недель после полного выздоровления. Популярная российская ведущая отметила, что она перенесла болезнь в достаточно легкой форме. У нее немного болела голова и была не высокая температура. С чем связаны такой побочный эффект она не знает, но так как это появилось после перенесенного коронавируса – значит дело в нем.

В своем личном блоге звезда рассказала о своей проблеме, и о том, как она с ней справляется, чтобы предупредить женщин о серьезности данного заболевания.