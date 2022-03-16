Тяжелобольную Алису Аршавину подозревают в приобретении фальшивых медицинских документов

Врач клинической лабораторной диагностики Валерия Газина считает, что отсутствие сифилиса и гепатита в анализах Алисы Аршавиной указывает на то, что эти документы поддельные.

Напомним, что недавно экс-супруга футболиста пожаловалась на ухудшение здоровья. Помимо аутоиммунного заболевания, у нее диагностировали сифилис и гепатит С. Женщина призналась, что не на шутку напугана и шокирована.

Алиса утверждает, что перед хирургическим вмешательством никаких анализов на сифилис у нее не брали. Соответственно, о своем недуге она не знала. Подписчики засомневалась в достоверности этой информации. Эксперт высказал свое мнение на этот счет.

«То, что говорит Алиса, не совсем правда: перед любой операцией, даже незначительной, там, где есть контакт с кровью, даже в случае удаления папиллом или бородавок, всегда берется скрининговый анализ на наличие или отсутствие бледной трепонемы — возбудителя сифилиса», — приводит слова медика «Пятый канал».

Газина добавила, что некоторые пациенты намеренно покупают фальшивые справки в интернете и выдают их за свои, чтобы врач провел операцию или прием. Вполне возможно, что Алиса из числа таких недобросовестных пациентов.

Алиса несколько раз публиковала свои справки в личном блоге. Все эти документы находятся в открытом доступе, и внимательные подписчики, ознакомившись с ними, увидели кое-что странное. На документах не указаны ни дата проведения исследований, ни фамилия пациента. «Ничего больше выставлять не буду. Я нервничаю, путаюсь в этих бумажках», — ответила Алиса на нападки фолловеров.