Алисса Милано рассказала, как справляется с психическими расстройствами

«У меня тревожность, сложный посттравматический стресс и паническое расстройство, поэтому я принимаю лекарство, потому что мне нравится быть функциональной», – добавила Милано.

Звезда решила рассказать о своих проблемах публично после свалившегося на нее хейта. Последнее время на странице актрисы часто появлялись неприятные комментарии и шутки по поводу ее психической нестабильности.

«Я думаю, пришло время избавиться от стигматизации лекарств. Примерно так же, как это было когда-то с ботоксом», – отметила Алисса.

Напомним, что коллеги Милано по сериалу тоже столкнулись с серьезными проблемами со здоровьем. Исполнительница роли Прю Шеннен Доэрти несколько лет назад заболела раком молочной железы, а Роуз Макгоуэн после серьезной аварии перенесла несколько пластических операций на лице.