Алисса Милано рассказала, как справляется с психическими расстройствами
48-летняя голливудская актриса в прямом эфире своего Instagram призналась подписчикам в том, что не может справиться со своим нестабильным психическим состоянием без помощи медикаментов.
Исполнительница роли Фиби в популярном сериале нулевых «Зачарованные» страдает от стресса и панических расстройств. Алисса не скрывает свое состояние и считает, что люди должны свободно говорить о любых проблемах, не боясь быть неправильно понятыми.
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Фото: Global Look Press
«Я принимаю лекарства каждый день», – сказала актриса.
«У меня тревожность, сложный посттравматический стресс и паническое расстройство, поэтому я принимаю лекарство, потому что мне нравится быть функциональной», – добавила Милано.
Звезда решила рассказать о своих проблемах публично после свалившегося на нее хейта. Последнее время на странице актрисы часто появлялись неприятные комментарии и шутки по поводу ее психической нестабильности.
«Я думаю, пришло время избавиться от стигматизации лекарств. Примерно так же, как это было когда-то с ботоксом», – отметила Алисса.
Напомним, что коллеги Милано по сериалу тоже столкнулись с серьезными проблемами со здоровьем. Исполнительница роли Прю Шеннен Доэрти несколько лет назад заболела раком молочной железы, а Роуз Макгоуэн после серьезной аварии перенесла несколько пластических операций на лице.
Фото: Global Look Press
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