Алисия Викандер — о съемках во время пандемии, новом фильме и впечатлениях о России

33-летняя шведская актриса и обладательница премии «Оскар» Алисия Викандер завершила съемки в новой картине «Легенды о Зеленом рыцаре», в которой рассказывается о жизни короля Артура.

Звезда «Расхитительницы гробниц» призналась, что она согласилась на участие в фильме из-за возможности поработать с режиссером Дэвидом Лоури, творчество которого Алисия очень уважает.

Так вышло, что начало работы над картиной совпало с первым локдауном из-за пандемии коронавируса, и команде приходилось постоянно следить за состоянием своего здоровья.