Алисия Викандер — о съемках во время пандемии, новом фильме и впечатлениях о России
33-летняя шведская актриса и обладательница премии «Оскар» Алисия Викандер завершила съемки в новой картине «Легенды о Зеленом рыцаре», в которой рассказывается о жизни короля Артура.
Звезда «Расхитительницы гробниц» призналась, что она согласилась на участие в фильме из-за возможности поработать с режиссером Дэвидом Лоури, творчество которого Алисия очень уважает.
Так вышло, что начало работы над картиной совпало с первым локдауном из-за пандемии коронавируса, и команде приходилось постоянно следить за состоянием своего здоровья.
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Фото: Picture-alliance
«Мне надо сдавать ПЦР-тест каждый божий день (смеется). Но, конечно, это все нужные и необходимые меры, чтобы мы все были живы и в безопасности. Но в целом не вижу большой разницы, ко всему приспосабливаешься», — рассказала актриса «Газете.ру».
Дэвид Лоури при создании «Легенды о Зеленом Рыцаре» вдохновлялся фильмом «Андрей Рублев» российского режиссера Андрея Тарковского.
Алисия также не раз говорила о своей любви к России. Актриса трижды была в Москве, а север страны Викандер посетила, когда снималась в фильме «Анна Каренина».
«Помню свою первую англоязычную работу в «Анне Карениной», когда нас со съемочной командой отправили на север от Санкт-Петербурга на поезде, затем на автобусе и на ховеркрафте. Это, кажется, был какой-то остров. Местные жители оказались очень гостеприимными и встретили нас крайне тепло. Мы задержались там на несколько дней… среди волков, которые обитали неподалеку (смеется). Очень здорово было получить реальный опыт пребывания в России, одновременно принимая участие в съемках русской классики», — вспоминает звезда.
Актриса получила известность благодаря ролям в фильмах: «Девушка из Дании», «Расхитительница гробниц», «Воспоминания о будущем», «Свет в океане», на съемках которого Алисия познакомилась с будущим мужем Майклом Фассбендером, и других.
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