Алиша Киз поделилась воспоминаниями о тяжелом детстве в бандитском районе

Девушка родилась в 1981 году в нью-йоркском районе Адская кухня, а знаменитый город того времени был совсем не райским местом. Район, где проживала семья звезды, контролировала мафия, и будущее для его обитателей было весьма туманным. В недавнем интервью изданию The Guardian Алиша рассказала о своих воспоминаниях из детства.

«Я тот человек, который не должен был выбраться из Адской кухни. Я должна была стать проституткой, молодой матерью в 16 лет или зависимой от запрещенных веществ. Я та, кто должен был оказаться не в том месте не в то время время и получить пулю. Мой район был местом, где девушки легкого поведения стояли на каждом углу», — призналась исполнительница. Также она рассказала, что жизнь в подобном месте наложила большой отпечаток на ее жизнь и даже на стиль одежды. Певица призналась, что не могла отказаться от темной мешковатой одежды, с помощью которой старалась не привлекать внимания прохожих, и постоянно ждала, что кто-то попытается к ней пристать.

Алиша призналась, что именно увлечение музыкой спасло ее от мрачного будущего. Желание построить карьеру в этом бизнесе помогло юной певице выбраться из бандитского района и принесло Киз долгожданную славу и материальный достаток. Сегодня она успешный музыкант и счастливая мать двоих мальчиков, которые родились у звезды в браке с рэпером Swizz Beatz. Пара вместе уже 10 лет.