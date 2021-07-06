Алисе Аршавиной нужна срочная операция: «Мне неделя-две остались»

«Сейчас я нуждаюсь в операции, мне, может быть, неделя-две остались. Я либо погибну, либо у меня будет операция. Но я выбираю вопрос переселения детей, нежели хлопоты о здоровье», — призналась Алиса.

Врачи, которые обследуют девушку, приходят в ужас, глядя на ее состояние, и заявляют, что тянуть больше нельзя.

«Меня оставлять без операции нельзя, я могу помереть. Но и делать опасно, нужны сильные специалисты. И надо найти место для трех детей».

Из-за проблем со здоровьем Аршавина буквально лишилась лица — ей вырезали часть носа. Несмотря на это, прятаться в тени Алиса не стала и пытается отстоять справедливость — ведь после суда за имущество ей и ее детям будет попросту негде жить.

В интервью Алиса отмечает, что по уговору Андрей Аршавин должен был оставить дом ей и детям, однако после расставания внезапно передумал.