Алисе Аршавиной нужна срочная операция: «Мне неделя-две остались»
Алиса Аршавина рассказала о новых проблемах со здоровьем — ее состояние стремительно ухудшается. Несмотря на это, женщине приходится решать более срочные проблемы — например, перевозить детей из дома, который перешел матери ее бывшего супруга Андрея Аршавина.
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Фото: @arshavina_alisia_7
Помимо этого, ей придется заплатить неустойку в 2 миллиона рублей.
Тем временем тянуть с лечением больше нельзя — в эфире «Первого канала» она призналась, что ей осталось самое большее пару недель, если ее не прооперируют.
«Сейчас я нуждаюсь в операции, мне, может быть, неделя-две остались. Я либо погибну, либо у меня будет операция. Но я выбираю вопрос переселения детей, нежели хлопоты о здоровье», — призналась Алиса.
Врачи, которые обследуют девушку, приходят в ужас, глядя на ее состояние, и заявляют, что тянуть больше нельзя.
«Меня оставлять без операции нельзя, я могу помереть. Но и делать опасно, нужны сильные специалисты. И надо найти место для трех детей».
Из-за проблем со здоровьем Аршавина буквально лишилась лица — ей вырезали часть носа. Несмотря на это, прятаться в тени Алиса не стала и пытается отстоять справедливость — ведь после суда за имущество ей и ее детям будет попросту негде жить.
В интервью Алиса отмечает, что по уговору Андрей Аршавин должен был оставить дом ей и детям, однако после расставания внезапно передумал.
Фото: Instagram Алисы Аршавиной
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