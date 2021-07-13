Алисе Аршавиной не хватает денег на жизненно необходимую операцию: «Нужно около 700 тысяч»
Алисе Аршавиной становится все хуже и хуже — ее болезнь прогрессирует, из дома ее выселяют вместе с тремя детьми, а деньги стремительно кончаются. Их пришлось потратить на дорогостоящее лечение и адвокатов. На фоне стресса у девушки начали выпадать волосы.
В беседе со «СтарХитом» она призналась, что ей нужна дорогостоящая операция, но теперь на нее нет денег.
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Фото: @arshavina_alisia_7
При этом операция ей жизненно необходима, а за ней должна сразу же последовать вторая — на оба хирургических вмешательства потребуется около 700 тысяч рублей. Денег же у Аршавиной едва хватает, чтобы добраться до Москвы. Помимо собственного лечения, Алисе приходится подумать и о детях.
«Мне становится все хуже и хуже, — призналась Алиса Аршавина «СтарХиту». — Средств на операцию, от которой во многом зависит моя жизнь, нет. Первая стоит ориентировочно тысяч 350, но нужна сразу вторая. В итоге для запуска всего процесса требуется порядка 700 тысяч. Но даже доехать до Москвы сейчас нет денег. Главное — детям пока хватает. А мы срочно ищем специалиста».
Напомним, пока Алиса борется с серьезным заболеванием, которое поставило ее жизнь под угрозу, у нее есть и другие проблемы. Так, мать Андрея Аршавина отсудила у нее дом, где она жила с детьми, и теперь ей срочно нужно искать новое жилье.
Фото: Instagram Алисы Аршавиной
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