Алисе Аршавиной не хватает денег на жизненно необходимую операцию: «Нужно около 700 тысяч»

Алисе Аршавиной становится все хуже и хуже — ее болезнь прогрессирует, из дома ее выселяют вместе с тремя детьми, а деньги стремительно кончаются. Их пришлось потратить на дорогостоящее лечение и адвокатов. На фоне стресса у девушки начали выпадать волосы.

В беседе со «СтарХитом» она призналась, что ей нужна дорогостоящая операция, но теперь на нее нет денег.