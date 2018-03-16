Алиса Вокс рассказала, почему устроила стриптиз на концерте группы «Ленинград»

На этот шаг она пошла под давлением руководителя. «С тех пор моя жизнь разделилась на "до" и "после". Всю ночь после концерта я проплакала, на две недели потеряла голос на нервной почве. До сих пор мне не отмыться от этого унижения, в котором я оказалась единственной жертвой», — цитирует слова Вокс Cosmopolitan.

Напомним, что Алиса ушла из группы «Ленинград» в 2016 году со скандалом. Сергей Шнуров прокомментировал тогда, что обладает талантом делать «из средних певичек вполне себе звездочек». Сейчас Вокс продолжает записывать песни и клипы, ведет блог, в котором как и многие артистки делится, помимо прочего, весьма откровенными фотографиями.

Фото: instagram