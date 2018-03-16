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Алиса Вокс рассказала, почему устроила стриптиз на концерте группы «Ленинград»

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Фото из Instagram Алисы Вокс
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30-летней Алисе Вокс пришлось раздеться на людях.

Певица Алиса Вокс, известная своей эпатажностью, рассказала, почему устроила публичный стриптиз во время концерта группы «Ленинград», когда была ее солисткой. Видеозапись этого шоу можно легко найти в Сети.

На этот шаг она пошла под давлением руководителя. «С тех пор моя жизнь разделилась на "до" и "после". Всю ночь после концерта я проплакала, на две недели потеряла голос на нервной почве. До сих пор мне не отмыться от этого унижения, в котором я оказалась единственной жертвой», — цитирует слова Вокс Cosmopolitan.

Напомним, что Алиса ушла из группы «Ленинград» в 2016 году со скандалом. Сергей Шнуров прокомментировал тогда, что обладает талантом делать «из средних певичек вполне себе звездочек». Сейчас Вокс продолжает записывать песни и клипы, ведет блог, в котором как и многие артистки делится, помимо прочего, весьма откровенными фотографиями.

Фото: instagram

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