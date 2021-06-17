Алиса Вокс решила отсудить у Шнурова 20 миллионов рублей

Шнуров пока никак не отреагировал, но таким поворотом дел вряд ли будет доволен. Он неоднократно ругал своих бывших коллег, заявляя, что подбирает обычных девушек и делает из них «вполне себе певичек», которые потом, по его словам, мнят о себе слишком много.

Алиса Вокс, правда, тоже не слишком довольна Шнуровым.

«Он пил три дня. В итоге запер меня в своем номере на 17 часов и начал внушать, что я должна раздеться на сцене. Таким образом я, мол, всех нас спасу, помогу, выручу группу. И я повелась как лохушка, ведь раньше-то он мне помогал, и я ему как бы должна. Мне после этого было так плохо. Я плакала так, что потеряла голос. Я поссорилась с мужем, не могла есть, похудела», – говорила девушка в YouTube-шоу «Изнанка. Женщины».