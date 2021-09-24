Алиса Вокс осталась без «лабутенов»: суд отклонил иск певицы к Сергею Шнурову

Алиса Вокс попыталась отсудить у группы «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым 20 миллионов рублей. Поводом для этого послужил «Экспонат», который в свое время стал одним из самых популярных хитов, и другие написанные вместе с ней песни. Как оказалось, Алиса не получает никаких денег с того, что создавала вместе с «Ленинградом».

Свою предполагаемую прибыль она оценила в 20 миллионов рублей. Однако суд оказался другого мнения и иск был не удовлетворен, пишет телеграм-канал Mash.

Собирается ли Алиса продолжать судебную тяжбу, не уточняется. Сергей Шнуров этот вопрос также не комментировал. Впрочем, ранее он неоднократно ругал своих бывших певиц, заявляя, что подбирает обычных девушек и делает из них «вполне себе певичек», которые потом, по его словам, мнят о себе слишком много.