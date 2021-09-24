Алиса Вокс осталась без «лабутенов»: суд отклонил иск певицы к Сергею Шнурову
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Фото: @alisavox
Алиса Вокс попыталась отсудить у группы «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым 20 миллионов рублей. Поводом для этого послужил «Экспонат», который в свое время стал одним из самых популярных хитов, и другие написанные вместе с ней песни. Как оказалось, Алиса не получает никаких денег с того, что создавала вместе с «Ленинградом».
Свою предполагаемую прибыль она оценила в 20 миллионов рублей. Однако суд оказался другого мнения и иск был не удовлетворен, пишет телеграм-канал Mash.
Собирается ли Алиса продолжать судебную тяжбу, не уточняется. Сергей Шнуров этот вопрос также не комментировал. Впрочем, ранее он неоднократно ругал своих бывших певиц, заявляя, что подбирает обычных девушек и делает из них «вполне себе певичек», которые потом, по его словам, мнят о себе слишком много.
Зато сам Шнуров сейчас вполне счастлив — не так давно стало известно, что он стал отцом. Его супруга Ольга Абрамова, на которой он женился в 2018 году, подарила ему сына, которого родители скрывали от публики.
Во время беременности музыкант постарался максимально оградить свою супругу от сплетен и прессы.
«Я как публичная персона привык к вашим фантазиям, но моя жена отнюдь. Оставьте в покое беременную женщину, которая сама не лезет на печатные страницы и вообще сторонится всякой публичности. Не доводите до греха. Пишите про меня», — говорил он в беседе с ТАСС.
Фото: Instagram