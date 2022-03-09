«Алиса расстроилась»: дочь Тимати отметит день рождения в узком кругу родных
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Фото: Instagram @simona280
19 марта дочери Тимати Алисе исполняется 8 лет. Девочка планировала пригласить всех своих друзей, надеялась на веселую вечеринку и огромный торт, ведь во время пандемии ей уже пришлось отменять праздник из-за карантинных ограничений. Однако и на этот раз родители не разрешили ей устраивать праздник, о котором она мечтала. В семье Юнусовых воспитанием Алисы занимается бабушка. Родители девочки, Алена Шишкова и Тимати, не только не против, но и рады этому. Симона посвящает внучке все свое время, находит ей репетиторов, тренеров, водит на разные кружки и воспитывает в девочке милосердие и человечность. Именно мать репера объяснила внучке, почему пришлось снова отменить пышное торжество. «Алиса хотела видеть в этот день своих друзей, разделить с ними радость. Была уверена, что я придумаю для всех что-то интересное. Но пришлось ей объяснить, что праздника не будет, так как в мире нарушен ход обычных событий. <…> Конечно, Алиса расстроилась», — рассказала Симона.
Симона убеждена, что с детьми нужно разговаривать как со взрослыми, уметь объяснять им даже самые сложные вещи и учить правильно реагировать на жизненные изменения. Бабушка старается воспитывать в Алисе нежность, доброту и нравственность на примере книжек, фильмов и рассказов из жизни. Мать Тимати также добавила: «Мы не должны лишать друг друга цивилизации, наработанной не одним народом! Все дети имеют право на хорошее образование, иначе зачем мы живем. А люди должны быть братьями, а не отписываться друг от друга по национальному признаку».
День Рождения Алисы Юнусовы все же отметят, но в кругу семьи. Симона ответила на вопрос поклонников о том, будут ли они праздновать 8-летие Алисы так: «Конечно будем, только своей семьёй, так как рождение ребёнка- это счастье, несмотря ни на что...»
Фото и видео: Instagram, Global Look Press, Passion.ru