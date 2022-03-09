«Алиса расстроилась»: дочь Тимати отметит день рождения в узком кругу родных

19 марта дочери Тимати Алисе исполняется 8 лет. Девочка планировала пригласить всех своих друзей, надеялась на веселую вечеринку и огромный торт, ведь во время пандемии ей уже пришлось отменять праздник из-за карантинных ограничений. Однако и на этот раз родители не разрешили ей устраивать праздник, о котором она мечтала. В семье Юнусовых воспитанием Алисы занимается бабушка. Родители девочки, Алена Шишкова и Тимати, не только не против, но и рады этому. Симона посвящает внучке все свое время, находит ей репетиторов, тренеров, водит на разные кружки и воспитывает в девочке милосердие и человечность. Именно мать репера объяснила внучке, почему пришлось снова отменить пышное торжество. «Алиса хотела видеть в этот день своих друзей, разделить с ними радость. Была уверена, что я придумаю для всех что-то интересное. Но пришлось ей объяснить, что праздника не будет, так как в мире нарушен ход обычных событий. <…> Конечно, Алиса расстроилась», — рассказала Симона.