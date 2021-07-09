Алиса Мон рассказала о жизни с мужем-тираном: «Он меня бил, а я безумно любила»
Первая известность пришла к Алисе Мон в конце 1980-х. Тогда ото всюду звучал хит «Подорожник-трава» в ее исполнении. Она была популярна, востребована, но в личной жизни очень несчастна. Оба супруга сыграли в жизни певицы не самую лучшую роль.
Первым избранником Алисы стал гитарист группы «Лабиринт» Василий Маринин. В программе певица рассказала, что вышла замуж без любви, и за годы брака чувства к избраннику так и не появились.
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Фото: www.instagram.com/alisamon_vsartist
Без любви Мон не решилась рожать, она несколько раз прерывала беременности, о них супруг знал.
«Рожают все-таки от любимых. Васин алкоголизм все испортил. Он какое-то время не работал. Я жила у свекрови, которая меня все время пилила. Я никогда не видела от Васи подарков», — откровенничала Алиса в беседе с Борисом Корчевниковым.
А после у певицы начался роман с композитором Сергеем Муравьевым (он написал музыку к «Подорожник-трава»). « Он подарил как-то мне какие-то сапожки. Стал светом в моей жизни. Подавал пальто, стул подставлял, ухаживал. Он был музыкантище! В итоге я оказалась между двух огней, ведь мы все работали в одной группе. Сергей ушел ради меня от жены. Я бросила Василия», — призналась артистка.
Алиса очень хотела от любимого мужа детей, но он ее все время отговаривал.
«Он все время говорил: "Давай подождем. Надо добиться славы. Сейчас не время". В итоге я все время предохранялась. Но в итоге все же родила», — вспоминала Алиса Мон.
Но счастье длилось недолго. Вскоре у Муравьева началась бешеная беспочвенная ревность. И он стал избивать жену. «Он меня бил, а я безумно любила. Я все время его прощала. Я не могла поверить, что до такого умного человека никак не дойдет. что он творит ужасные вещи. Он сам ставил мне синяки на лице, а потом, перед концертами сам же их и закрашивал», — со слезами на глазах рассказывала певица в студии.
И неожиданно артистка сделала признание: «Мне кажется, я его до сих пор люблю».
Алиса еле унесла ноги от мужа-тирана. Перед этим он пытался выкрасть их общего сына Сережу. И, улучив момент, Алиса сбежала с ребенком, в чем была. Долгое время она скиталась по знакомым без денег. Затем последовал болезненный развод.
В конце 1990-х (после 10-ленего забвения) Алиса Мон вернулась на сцену. Ее хит «Алмаз» звучал на всех радиостанциях. А помог ей творчески воскреснуть бизнесмен по имени Сергей.
«Наверное, такой человек должен был стать моим мужем. Он бы все бросил к моим ногам. Но я думала: "А что же скажут окружающие? Подумают, что я вышла замуж за мешок с деньгами". И я отказала ему. Он очень переживал. Но он не такой человек, который будет навязываться, он просто отошел в строну», — с сожалением вспоминала Алиса.
После у 38-летней Алисы случился роман с 24-летним танцором Михаилом. «Сначала я думала, что он вообще с девочками не может общаться. Но ошиблась. Завертелось. Думала, покуролесим и все. А случилась любовь. Миша хотел. чтобы я родила, но я понимала, что не могу дать ему полноценную семью».
Больше замуж артистка не выходила. Сейчас главным мужчиной ее жизни является сын, которому уже 32 года.
В студии Алиса Мон призналась, что она давно одна: «Я разочаровалась. У меня нет желания быть женой и любимой женщиной».
Фото и видео: Instagram и кадры программы «Судьба человека»
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