Алиса Мон рассказала о жизни с мужем-тираном: «Он меня бил, а я безумно любила»

Алиса еле унесла ноги от мужа-тирана. Перед этим он пытался выкрасть их общего сына Сережу. И, улучив момент, Алиса сбежала с ребенком, в чем была. Долгое время она скиталась по знакомым без денег. Затем последовал болезненный развод.

В конце 1990-х (после 10-ленего забвения) Алиса Мон вернулась на сцену. Ее хит «Алмаз» звучал на всех радиостанциях. А помог ей творчески воскреснуть бизнесмен по имени Сергей.

«Наверное, такой человек должен был стать моим мужем. Он бы все бросил к моим ногам. Но я думала: "А что же скажут окружающие? Подумают, что я вышла замуж за мешок с деньгами". И я отказала ему. Он очень переживал. Но он не такой человек, который будет навязываться, он просто отошел в строну», — с сожалением вспоминала Алиса.

После у 38-летней Алисы случился роман с 24-летним танцором Михаилом. «Сначала я думала, что он вообще с девочками не может общаться. Но ошиблась. Завертелось. Думала, покуролесим и все. А случилась любовь. Миша хотел. чтобы я родила, но я понимала, что не могу дать ему полноценную семью».

Больше замуж артистка не выходила. Сейчас главным мужчиной ее жизни является сын, которому уже 32 года.

В студии Алиса Мон призналась, что она давно одна: «Я разочаровалась. У меня нет желания быть женой и любимой женщиной».