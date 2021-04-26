Алиса Казьмина с провалившимся носом впервые пришла на телешоу
Фото: Instagram/@alisiaarshavina
У бывшей супруги Аршавина выявили аутоиммунный некроз. Болезнь сильно изменила внешность модели и на последних снимках в социальных сетях она всегда прикрывала лицо рукой. В марте девушка показала изуродованное лицо. Как уточнила Казьмина, спортсмен «разломал в щепки и сжег» ее жизнь. Лицо на кадрах немного замазано, но даже через фильтр можно было заметить, что нос Алисы сильно изменился и стал меньше.
В конце февраля 2021 года Казьмина была госпитализирована и введена в кому. По сведениям ее матери, все это время она находилась между жизнью и смертью. В середине марта 2021 года Алиса снова попала в больницу с COVID-19. Коронавирус вызвал у нее пневмонию с осложнением.
Появление Алисы в студии удивило многих зрителей программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». Несмотря на то, что ранее Казьмина пыталась скрыть перемены, произошедшие с ее лицом, зрители увидели, что у нее практически нет носа.
Малахов опубликовал анонс предстоящей программы. Судя по кадрам, Казьминой тяжело передвигаться. «Я могу взять себя в руки и вернуться к жизни», - настроена она оптимистично. В программе пойдет речь и жизни бывшей супруги футболиста и ее мамы.
Фото: Instagram/@andrey.arshavin10, Instagram/@alisiaarshavina, Instagram/@malakhov007
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