Алиса Аршавина рассказала о состоянии после комы

Алисе Аршавиной пришлось провести несколько дней в реанимации в искусственной коме, и она до сих пор находится в одной из петербургских больниц — приходит в себя. В медучреждение ее доставили с острым панкреатитом.

Свое состояние Алиса прокомментировала журналистам «СтарХита»:

«Сил нет. Умираю. Если прибавить к этому все, что происходило ранее, ситуацию с носом…»,.

Ранее бывшей жене футболиста пришлось бороться с другим тяжелым заболеванием, аутоиммунным некрозом. Из-за болезни девушка лишилась внешности — ей пришлось удалить часть мягких тканей на лице.

В больнице Аршавину очень поддерживает ее мама, а дома ждут трое детей, ради которых журналистка борется с тяжелой болезнью. Помогает и бывший муж, стараясь проявить участие.

А вот Андрей Аршавин не только не поддерживает бывшую возлюбленную, как и другую свою пассию, Юлию Барановскую, но и значительно осложняет ее положение — футболист решил с помощью своей матери отсудить дом в Петербурге, в котором живет Алиса вместе с детьми. Сама Аршавина заявила, что намерена подавать встречный иск и бороться за недвижимость.