Алиса Аршавина вспомнила, как первый муж пытался удержать ее: «Он готов был простить все»

Алиса Аршавина счастливо жила в браке с первым мужем, предпринимателем Алексеем Казьминым, пока однажды в 2005 году впервые не встретила футболиста.

«У нас с Лешей была отличная семья. Он многому меня научил, — рассказала в студии Алиса. — Но как-то в общей компании мы встречали Новый год с Андреем и Юлей».