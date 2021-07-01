Алиса Аршавина вспомнила, как первый муж пытался удержать ее: «Он готов был простить все»
Алиса Аршавина счастливо жила в браке с первым мужем, предпринимателем Алексеем Казьминым, пока однажды в 2005 году впервые не встретила футболиста.
«У нас с Лешей была отличная семья. Он многому меня научил, — рассказала в студии Алиса. — Но как-то в общей компании мы встречали Новый год с Андреем и Юлей».
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Фото: Кадр программы
Тогда, по словам Алисы, искра между ней и Аршавиным пробежала сразу. Юлия Барановская приревновала гражданского мужа и чуть не устроила скандал. Алексей Казьмин, чтобы избежать неприятностей, увез жену с праздника.
В течение последующих лет Алиса и Андрей пересекались несколько раз. А однажды, приехав в Санкт-Петербург, он пригласил ее на свидание в известный ресторан. И тогда она, уже мать двоих детей, поняла, что хочет быть с Аршавиным всю жизнь.
«Юля обо всем сразу узнала. После, когда она сообщила Андрею о третьей беременности, он просил ее сделать аборт», — вспоминала в студии Алиса. Барановская не пошла на этот шаг. В итоге ее и Аршавина сын Арсений родился, когда отец уже ушел из семьи.
Фото: Кадр программы
10 лет Алиса не позволяла себе дать волю чувствам к Аршавину. Но потом она призналась мужу, что уходит от него.
«Алексей пытался удержать меня. Он готов был все простить. Он сказал: "Давай ты все сейчас сотрешь с телефона и мы будем жить как раньше"», — говорит Алиса. Но она не смогла и решилась на развод.
Алиса теперь жалеет о том, что разрушила свою первую семью: «Я была за ним, как за каменной стеной».
«Единственный, кто мне пришел на помощь, кроме мамы, это мой бывший муж Алексей. Он оплатил все лечение», — говорит она.
Об измене Аршавина Алиса узнала, когда их дочери Есене было всего три дня. На ее телефон пришло сообщение: «Это муж женщины, у которой с вашим мужем роман уже год».
«Я сразу спросила Андрея, правда это или нет. Он признался во всем и спросил: "Мне сразу уходить или нет?". А у меня не было сил сказать ему сразу, чтобы улетал. Я так была сильно привязана к нему», — с горечью рассказала Алиса Аршавина.
Фото: Кадр программы
Сейчас Алиса борется с тяжелой болезнью — аутоиммунным некрозом, изуродовавшим ее внешность. Кроме того, экс-свекровь отнимает у Алисы и ее детей дом.
«Этот дом мы строили с Андреем, когда были в браке. Но он записал его на маму. У него у самого ничего нет, все записано на нее. Она обиженная на мужчин женщина, она никому не готова отдавать своего сыночка, хотя изначально у меня были с ней хорошие отношения», — поведала Алиса в студии.
Аршавина отметила, что, несмотря на многочисленные интрижки бывшего мужа, главная виновница краха ее семьи с футболистом стала его мать.
Фото и видео: Instagram, кадры программы «Судьба человека»
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