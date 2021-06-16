Алиса Аршавина попросила прощения у детей и попрощалась со всеми: «Мои последние фото»

«Вот одни из моих самых дорогих фото. Здесь моя любимая бабушка, которая вырастила меня и по сей день молится за меня. Непросто так выложила такие фото. Это даже не пост, это крик души. Простите меня, бабуля и детки, у меня больше нет сил. Сегодня они закончились. И силы, и воля, и терпение. Ничего не получается у меня ни со здоровьем, ни с самой жизнью, я почти дохожу до двери, как она закрывается, и сегодня закрылась последняя. Многие будут писать "жертва", "бумеранг", "карма". Я за все грехи заплатила сполна. И просила прощения. Не просила у бабули.

Знаю, что будет расстроена, она очень сильная по жизни. Но у меня опустились руки. Я больше не могу бороться ни за здоровье, ни вернуть себе лицо, ни за кров для детей, ни просто за жизнь дальше. У меня и моих детей забрали все. Просто потому что так захотелось. Я без сил, кто просил яростно о моих мольбах перед другими людьми, так вот я уже стою на коленях, так случилось за два дня. И мне с них уже не подняться.

Мои милые самые любимые детки, моя единственная бабушка и мамочка, простите меня за опустившиеся руки. Я дальше не могу идти вперед. Я не могу бороться против ветряных мельниц. Я уже год больна, с разрезанным лицом, без абсолютного здоровья, без сил, потому отобрала полностью собственную жизнь своей мамы, посадив возле себя, теперь и остались на улице. Прости бабушка, что я совсем забросила тебя, простите дети, что так и не смогла выздороветь и обеспечить и сохранить вам достойную жизнь, да просто быт. И, мама, прости, что так и не смогла все побороть и выстроить жизнь. Да хотя бы просто дать вам жилье.

Спасибо подписчикам, которых стало так много, не зная меня, все это время искренне поддерживали и предлагали свою помощь. Это делало меня сильнее. Это на сегодняшний день мой последний пост. И фото. Простите», — оставила Алиса душераздирающее сообщение.