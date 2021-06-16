Алиса Аршавина попросила прощения у детей и попрощалась со всеми: «Мои последние фото»
Беды в жизни Алисы Аршавиной начались с появлением в ее жизни второго мужа — футболиста Андрея Аршавина. В браке они прожили всего год, а развелись из-за его измен. Затем последовала череда скандалов с дележкой имущества, алиментами... А вскоре многодетную мать сразила серьезная болезнь — аутоиммунный некроз.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/arshavina_alisia__mb
Уже много месяцев Алиса борется с болезнью. Она пережила несколько операций, кому, тяжелое восстановление после длительной госпитализации.
В личном блоге Алиса давала понять, что не намерена сдаваться и готова со временем восстановить внешность. Но самый свежий ее пост в Сети заставил содрогнуться подписчиков: Аршавина попрощалась со всеми и попросила прощения у семьи, признавшись, что сил у нее не осталось.
«Вот одни из моих самых дорогих фото. Здесь моя любимая бабушка, которая вырастила меня и по сей день молится за меня. Непросто так выложила такие фото. Это даже не пост, это крик души. Простите меня, бабуля и детки, у меня больше нет сил. Сегодня они закончились. И силы, и воля, и терпение. Ничего не получается у меня ни со здоровьем, ни с самой жизнью, я почти дохожу до двери, как она закрывается, и сегодня закрылась последняя. Многие будут писать "жертва", "бумеранг", "карма". Я за все грехи заплатила сполна. И просила прощения. Не просила у бабули.
Знаю, что будет расстроена, она очень сильная по жизни. Но у меня опустились руки. Я больше не могу бороться ни за здоровье, ни вернуть себе лицо, ни за кров для детей, ни просто за жизнь дальше. У меня и моих детей забрали все. Просто потому что так захотелось. Я без сил, кто просил яростно о моих мольбах перед другими людьми, так вот я уже стою на коленях, так случилось за два дня. И мне с них уже не подняться.
Мои милые самые любимые детки, моя единственная бабушка и мамочка, простите меня за опустившиеся руки. Я дальше не могу идти вперед. Я не могу бороться против ветряных мельниц. Я уже год больна, с разрезанным лицом, без абсолютного здоровья, без сил, потому отобрала полностью собственную жизнь своей мамы, посадив возле себя, теперь и остались на улице. Прости бабушка, что я совсем забросила тебя, простите дети, что так и не смогла выздороветь и обеспечить и сохранить вам достойную жизнь, да просто быт. И, мама, прости, что так и не смогла все побороть и выстроить жизнь. Да хотя бы просто дать вам жилье.
Спасибо подписчикам, которых стало так много, не зная меня, все это время искренне поддерживали и предлагали свою помощь. Это делало меня сильнее. Это на сегодняшний день мой последний пост. И фото. Простите», — оставила Алиса душераздирающее сообщение.
Всего лишь два дня назад Алиса Аршавина надеялась, что ей помогут вернуть лицо. На консультацию к медикам она ездила в Москву.
В столице Алиса встретилась с Суреном Каграмановым в его YouTube-шоу «Лучше правду», которое вскоре выйдет в эфир.
После крика души Аршавиной блогер обратился к ее бывшему мужу.
«Это мое открытое обращение к Андрею Аршавину! Скоро выйдет мое интервью с Алисой, где вы услышите все истории, связанные с этим человеком! @andrey.arshavin10, ты же мужчина вроде как! Что бы она ни сделала в этой жизни, ты не видишь, как человек сейчас страдает? Душа вообще есть? У тебя, у твоей мамани, которая следит за каждой твоей копейкой?! Ты че такой злопамятный?! Ты тоже много г*на ей сделал! И жила она в обмане все 4 года! Ты сам себя-то уважаешь?!», — эмоционально высказался блогер (стилистика автора сохранена, — прим. ред.).
Ранее Алиса Аршавина рассказывала, что пожалела о разводе с первым мужем Алексеем Казьминым. Но несмотря на то, что она бросила мужа ради Аршавина, в тяжелое время отец ее старших детей пришел на помощь.
Историю Алисы Аршавиной читайте на сайте Passion.ru.
Фото и видео: Instagram, youtube-канал «СЕГОДНЯ»
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