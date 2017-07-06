Жена известного футболиста прокомментировала его двойную жизнь

В сентябре этого года Андрей Аршавин и его супруга Алиса отпразднуют первую годовщину свадьбы. Приятель семьи футболиста Сергей рассказал журналу StarHit о двойной жизни Аршавина: «В 2015 году он еще играл в питерском «Зените» и во время празднования своего дня рождения познакомился с Катей – моделью, симпатичной фигуристой блондинкой. Она ему понравилась, стали общаться, завязался роман... Андрей дарил ей дорогие часы, приглашал на футбольные матчи, как-то даже преподнес иномарку, на которой пассия с удовольствием ездила. Они тайно встречались в гостиницах, ресторанах, аэропортах... Екатерина строила планы о свадьбе с Аршавиным. И это несмотря на то, что она сама состояла в отношениях».

Андрей и Алиса Аршавины с детьми Алисы от предыдущего брака

О предательстве супруга Алиса узнала через несколько месяцев после свадьбы. По словам Сергея, Саша (супруг любовницы Аршавина — прим.ред.), позвонил его жене и рассказал об адюльтерах футболиста. «Я не понимаю, зачем этот человек появился в нашей жизни спустя два года. Наши отношения с Андреем после свадьбы и рождения дочки намного лучше. Он изменился, стал совсем другим: внимательный, заботливый, очень старается для нас. Плакал, когда появился этот Саша, не понимал, как мужик может так поступать – рушить семью», — прокомментировала сложившуюся ситуацию Алиса Аршавина.

Андрей Аршавин с детьми Алисы от предыдущего брака

Алиса утверждает, что Андрей — замечательный отец, очень любит детей. Несмотря на то, что старшие дети Алисы от предыдущего брака, ее дочь называет Аршавина папой. Кроме того, Андрей выплачивает алименты на детей от предыдущих отношений. Напомним, в 2012 году футболист оставил беременную третьим ребенком Юлию Барановскую и ушел к Алисе Казьминой.

Юлия Барановская с детьми Арсением, Артемом и Яной