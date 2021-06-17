Алиса Аршавина и трое ее детей остались без жилья — выселяет бывшая свекровь
Накануне Алиса Аршавина опубликовала прощальный пост в блоге. Она призналась, что у нее больше нет сил бороться с болезнью за жизнь, за кров для своей семьи. И попросила прощения у всех.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/arshavina_alisia__mb
Еще несколько дней назад многодетная мать была полна оптимизма и сил идти вперед.
Теперь стало известно, почему силы физические и душевные внезапно покинули ее. Алиса проиграла очередную апелляцию в суде против бывшей свекрови, матери Андрея Аршавина. Суд встал на сторону последней и постановил, что в ближайшее время Алиса с детьми должна освободить особняк, сообщает «СтарХит».
«Решение городского суда вступило в силу с момента оглашения. У Алисы нет законной возможности его не исполнить. Через две недели дело вернется в Приморский суд с тем актом, который можно обжаловать. Истец (мать футболиста) вправе получить исполнительный лист, который окажется у судебных приставов. Ответчикам, конечно, дадут время на добровольное выселение, но если этого не случится — выселят принудительно», — прокомментировал таблоиду адвокат Татьяны Аршавиной Павел Волошин.
Экс-свекровь также намерена отсудить у Алисы два миллиона рублей за незаконное обогащение. Слушание пройдет 19 июля.
Напомним, Алиса Аршавина тяжело пережила развод с футболистом, после которого он, по ее словам, отказался общаться с единственной дочерью. И уже долгие месяцы многодетная мать борется с тяжелой болезнью — аутоиммунным некрозом, который не только подкосил ее здоровье, но и обезобразил лицо.
Фото и видео: Instagram, youtube-канал «СЕГОДНЯ»
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram