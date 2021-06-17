Алиса Аршавина и трое ее детей остались без жилья — выселяет бывшая свекровь

Теперь стало известно, почему силы физические и душевные внезапно покинули ее. Алиса проиграла очередную апелляцию в суде против бывшей свекрови, матери Андрея Аршавина. Суд встал на сторону последней и постановил, что в ближайшее время Алиса с детьми должна освободить особняк, сообщает «СтарХит».

«Решение городского суда вступило в силу с момента оглашения. У Алисы нет законной возможности его не исполнить. Через две недели дело вернется в Приморский суд с тем актом, который можно обжаловать. Истец (мать футболиста) вправе получить исполнительный лист, который окажется у судебных приставов. Ответчикам, конечно, дадут время на добровольное выселение, но если этого не случится — выселят принудительно», — прокомментировал таблоиду адвокат Татьяны Аршавиной Павел Волошин.