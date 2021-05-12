Алине Кабаевой — 38 лет: интересные факты о самой знаменитой гимнастке
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Фото: Gennadii Usoev/ Global Look press
12 мая известная спортсменка отмечает день рождения. Алина Кабаева пять раз поднималась на первое место пьедестала чемпионатов Европы по художественной гимнастике. У нее в копилке есть и золото Олимпийских игр. После ухода из большого спорта чемпионка стала видным общественным деятелем.
- Алина Кабаева родилась в Ташкенте в семье спортсменов: мама была профессиональной баскетболисткой, а отец — футболистом (нападающий в «Пахтакоре»).
- Алина могла бы стать фигуристкой, но в родном городе были проблемы с ледовыми площадками. И девочку отдали в художественную гимнастику. Причем дедушка-чиновник помог организовать секцию в ближайшей школе ради внучки, иначе бы ей пришлось ездить на занятия в другой район.
Когда девочке было 11 лет, мать бросила работу и повезла дочь на встречу с Ириной Винер. Но именитый тренер назвала девочку старой и не сразу захотела тренировать ее.
Винер поставила условие: оставит у себя Алину, если та похудеет на 3 кг за три дня. Кабаева с задачей справилась, проведя это время только на воде.
- Тренеры говорили, что Кабаева имеет неподходящую для художественной гимнастики комплекцию. И девочке пришлось много трудиться, чтобы привести себя в форму.
- Впервые за сборную России Алина выступила в 1996 году. Ей было 13 лет.
- В 15 лет Кабаева стала чемпионкой Европы на соревнованиях, проходивших в Португалии. После она подтверждала этот титул многократно — в командном и личном зачете.
- Первое золото чемпионата мира Кабаева заработала в 1999 году в Осаке.
- Олимпийской чемпионкой она стала в 2004 году, на Олимпиаде в Афинах.
- Но случались в спортивной карьере именитой гимнастки и досадные поражения. В 2000 году в Сиднее она считалась фаворитом, но допустила грубую ошибку в упражнении с обручем. В итоге ей досталась только бронзовая медаль.
- Рост Алины Кабаевой — всего 166 см, но она много раз принимала участие в модных показах, вышагивая по подиуму не хуже профессиональных моделей.
- Кабаева снималась в кино и клипах (фильм «Красная тень», клип группы «Игра слов»).
- Алина испробовала на себе и роль телеведущей: она появлялась в проектах «Форт Боярд», «Империя спорта» «Шаги к успеху».
- Алина была депутатом Государственной Думы.
- Кабаева основала благотворительный фонд и активно помогает нуждающимся.
- Спортсменка из года в год проводит фестиваль художественной гимнастики «Алина», в котором участвуют юные спортсмены со всей страны.
- Алина Кабаева является председателем совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа».
- Личную жизнь олимпийская чемпионка не афиширует.
Фото и видео: Pravda Komsomolskaya, Alexander Chernykh, Natalya Loginova, Andrei Golovanov/ Serge Kivrin, Maxim Burlak, Alexander Wilf, Viktor Chernov, Alexander Keltik, Igor Kritskiy, Gennadii Usoev/ Global Look press
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