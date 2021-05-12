Алине Кабаевой — 38 лет: интересные факты о самой знаменитой гимнастке

12 мая известная спортсменка отмечает день рождения. Алина Кабаева пять раз поднималась на первое место пьедестала чемпионатов Европы по художественной гимнастике. У нее в копилке есть и золото Олимпийских игр. После ухода из большого спорта чемпионка стала видным общественным деятелем.