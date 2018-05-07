Алина Кабаева показала обручальное кольцо и рассказала о спортивном будущем своих детей

В этом году пройдет юбилейный, десятый фестиваль художественной гимнастики «Алина». Идея его проведения принадлежит олимпийской чемпионке Алине Кабаевой. В процессе его подготовки спортсменка дала откровенное интервью каналу «МИР24». Она уверена: гимнастика — идеальный вариант для ее будущих детей.

Звезда сообщила, что без сомнений отдала бы свою дочь в спорт, как это сделала это в свое время ее мама. «Конечно. Обязательно, ну что вы. Если там как-то получится и будет девочка, то я бы с удовольствием ее отдала на художественную гимнастику. Не потому, что я этим видом спорта занималась, а потому, что он гармонично развивает ребенка: у нас тут есть и хореография, у нас есть физическая нагрузка. У нас здесь прекрасная музыка. Опять же — коллектив, понимаете? Поэтому спорт — это здорово. Это правда здорово. Я всем девочкам маленьким говорю: "Да вы уже чемпионки, потому что приходите и трудитесь"», — сообщила она.

На безымянном пальце звезды спорта — обручальное кольцо, которое она время от времени демонстрирует публике.