Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Алина Кабаева показала обручальное кольцо и рассказала о спортивном будущем своих детей

1 / 4
Arrows-left
Arrows-right
Reload
34-летняя Алина Кабаева дала откровенное интервью.

В этом году пройдет юбилейный, десятый фестиваль художественной гимнастики «Алина». Идея его проведения принадлежит олимпийской чемпионке Алине Кабаевой. В процессе его подготовки спортсменка дала откровенное интервью каналу «МИР24». Она уверена: гимнастика — идеальный вариант для ее будущих детей.

Звезда сообщила, что без сомнений отдала бы свою дочь в спорт, как это сделала это в свое время ее мама. «Конечно. Обязательно, ну что вы. Если там как-то получится и будет девочка, то я бы с удовольствием ее отдала на художественную гимнастику. Не потому, что я этим видом спорта занималась, а потому, что он гармонично развивает ребенка: у нас тут есть и хореография, у нас есть физическая нагрузка. У нас здесь прекрасная музыка. Опять же — коллектив, понимаете? Поэтому спорт — это здорово. Это правда здорово. Я всем девочкам маленьким говорю: "Да вы уже чемпионки, потому что приходите и трудитесь"», — сообщила она.

На безымянном пальце звезды спорта — обручальное кольцо, которое она время от времени демонстрирует публике.

Фото: eastnews, кадры из эфира

Гороскоп