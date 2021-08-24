Алименты и предупреждения: муж Макеевой увидит детей, если выполнит все условия
Светлана Малькова, которая не первый месяц пытается добиться справедливости для себя и своих детей, недавно призналась, что Роман увидит сыновей и дочь, только если вернет долги по алиментам и будет соблюдать правила: «Регулярно раз в месяц ты должен навещать детей на территории их фактического проживания, то есть в Словении, чтобы избежать травмирующих ситуаций. К детям не должна приближаться твоя нынешняя супруга Анастасия Макеева, чтобы не создавать провокаций, как это случилось с Андреем и Анютой. Ты должен погасить задолженность по алиментам — 300 тысяч рублей, а также издержки на адвоката — 75 тысяч рублей», — обратилась к экс-супругу Светлана Малькова.
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Фото: Личный Instagram @svetamalkova
Свои визиты Роман также теперь должен согласовывать со Светланой заранее и предупреждать о встрече ровно за две недели, чтобы согласовать планы с детьми — Светлана часто с ними путешествует.
А неожиданный визит «блудного» мужа и требования немедленно увидеть детей искренне удивили Светлану. Более того, его приезд в Словению не был вызван отцовским долгом. Просто он сопровождает свою нынешнюю супругу, актрису Анастасию Макееву, на гастролях. Своими эмоциями Светлана честно поделилась с подписчиками: «Заблудившись на 1,5 года в России, Мальков Роман случайно оказывается в Словении в составе труппы "ЛДМ". Не предупредив о своем визите и, вероятно, надеясь на высокий прием с красной дорожкой, вещает ультиматумы и угрозы. Продолжает клеветать на меня, распространяя ложную информацию», — написала она.
Малькова утверждает, что экс-супруг занимается распространением ложной информации. По ее словам, Роман заявлял, будто она собирается привлечь СМИ для съемки встречи отца с детьми. Сама же Светлана не понимает, о чем идет речь.
Фото и видео: Instagram, Rambler
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