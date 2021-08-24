Алименты и предупреждения: муж Макеевой увидит детей, если выполнит все условия

А неожиданный визит «блудного» мужа и требования немедленно увидеть детей искренне удивили Светлану. Более того, его приезд в Словению не был вызван отцовским долгом. Просто он сопровождает свою нынешнюю супругу, актрису Анастасию Макееву, на гастролях. Своими эмоциями Светлана честно поделилась с подписчиками: «Заблудившись на 1,5 года в России, Мальков Роман случайно оказывается в Словении в составе труппы "ЛДМ". Не предупредив о своем визите и, вероятно, надеясь на высокий прием с красной дорожкой, вещает ультиматумы и угрозы. Продолжает клеветать на меня, распространяя ложную информацию», — написала она.

Малькова утверждает, что экс-супруг занимается распространением ложной информации. По ее словам, Роман заявлял, будто она собирается привлечь СМИ для съемки встречи отца с детьми. Сама же Светлана не понимает, о чем идет речь.