Алика Смехова с сыном, группа «Стрелки» и другие звезды побывали в гостях у Полины Дибровой
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Звезды поздравили супругу Дмитрия Диброва с открытием школы.
В минувшее воскресенье, 26 ноября, состоялось открытие «Школы Юных Леди и Джентльменов» Полины Дибровой и Елены Шериповой. В этом образовательном учреждении детей планируют обучать всем видам этикета, культуре речи, творческим дисциплинам и хорошим манерам начиная с трех лет. Ребята будут изучать произведения искусства, ораторское и актерское мастерство и всегда держать спину прямо.
На мероприятии, которое проходило в стиле семейного праздника в ресторане «Гудман» в ТЦ «Галерея Неглинная», собрались друзья совладелиц школы: Анастасия Стоцкая, Юлия Началова, группа «Стрелки», Эвелина Бледанс, Дмитрий Миллер, Анжелика Агурбаш, Анастасия Меськова, Елена Борщева, Константин Цзю, Катя Лель и другие.
За праздничное настроение отвечал популярный шоумен и ведущий Михаил Грушевский.
О том, какую важную роль играют мамы в воспитании детей, создатели «Школы» знают не понаслышке. Полина Диброва — супруга известного телеведущего Дмитрия Диброва и мама троих сыновей, а Елена Шерипова — продюсер, много работающий именно с юными дарованиями.
Фото: архивы пресс-служб