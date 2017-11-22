Звезды поздравили супругу Дмитрия Диброва с открытием школы.

В минувшее воскресенье, 26 ноября, состоялось открытие «Школы Юных Леди и Джентльменов» Полины Дибровой и Елены Шериповой. В этом образовательном учреждении детей планируют обучать всем видам этикета, культуре речи, творческим дисциплинам и хорошим манерам начиная с трех лет. Ребята будут изучать произведения искусства, ораторское и актерское мастерство и всегда держать спину прямо.

На мероприятии, которое проходило в стиле семейного праздника в ресторане «Гудман» в ТЦ «Галерея Неглинная», собрались друзья совладелиц школы: Анастасия Стоцкая, Юлия Началова, группа «Стрелки», Эвелина Бледанс, Дмитрий Миллер, Анжелика Агурбаш, Анастасия Меськова, Елена Борщева, Константин Цзю, Катя Лель и другие.