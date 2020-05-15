Алика Смехова поздравила красавца-сына с 20-летием и показала его архивные фото

Подписчики, коллеги и друзья Алики Смеховой отметили, что Артем вырос настоящим красавчиком и в будущем наверняка разобьет не одно сердце: «Мама дорогая, у красивых людей и дети красивые рождаются!!!», «Такой взрослый! Серьезный! С вашим общим праздником вас! Здоровья и радости бытия!», «С днём рождения, мои дорогие!!! Какой красавец вырос!!!!», «Красавчик!», «Безумно красивый мальчик!», «Поздравляю Алика! Большое дело- из сына вырастить мужчину!», «Девчонки, берегитесь!», «Ох, разбиватель сердец подрос», «С именинником! Красивая мама, красивые мальчишки», «Классный парень».

Напомним, что сына Артема Алика Смехова родила в третьем брака от экс-супруга, бизнесмена по имени Николай. У актрисы также есть 12-летний сын Макар, имя отца которого она скрывает.