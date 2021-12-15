Алика Смехова объяснила, почему вышла замуж в 18 лет и причем здесь ее мама

Смехова рассказала, что ее мама Алла Александровна уделяла большое внимание ее личной жизни и настоятельно рекомендовала не вести половую жизнь до первой брачной ночи. «Меня так воспитывали. Это было советское время. Мама блюла мою девственность. Ей было всё это важно. Она меня никуда не отпускала. Мама Сергея пришла к моей маме, произошла помолвка. Меня тогда отпустили к Сереже. Только когда мы подали заявление в загс, была первая брачная ночь», — рассказала Алика на YouTube-шоу «Света вокруг света».

В 18 лет актриса вышла замуж за Сергея Ливнева — в браке они прожили около 6 лет. Однако, несмотря на то, что сохранить длительные любовные отношения им не удалось, экс-супруги после развода смогли остаться близкими друзьями.

Как считает сама Алика, отсутствие сексуальной жизни являлось одной из главных причин, по которой актриса так рано поспешила вступить в брак. «Именно поэтому в 18 лет я вышла замуж. А на самом деле, надо было иметь этот прекрасный опыт отношений», — откровенничает она.

В последующем актриса еще дважды выходила замуж — за Георгия Беджамова и бизнесмена Николая.