Алика Смехова и Ксения Новикова вручили призы юным дарованиям на премии «SUPER MAMA. Дети — 2019»

Юных дарований оценивают известные люди: заслуженные артисты России, актеры, исполнители, члены академии наук, именитые дизайнеры, режиссеры. В жюри конкурса этого года вошли Алика Смехова, Митя Фомин, главный тренер Barca Academy лицензия UEFA PRO Жорди Гратакос, Ксения Новикова, финалистка «Голоса» Анастасия Спиридонова, Юлианна Винер, Галина Юдашкина и многие другие. В качестве ведущего на сцене выступил Александр Олешко.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Торжественный вечер прошел в популярном ресторане «Backstage» и был насыщен музыкой, видеоинсталляциями, снятыми юными режиссерами, прекрасными постановочными номерами, исполненными детьми на сцене. Дети блистали остроумием, вокальными данными, навыками ведущих, внутренним миром. А мамы юных талантов признались в том, что: если бы у них не было таких супердетей, они никогда не стали бы такими супермамами!
Детей наградили в следующих номинациях:
Супергимнастка года — Мария Мельникова
Гран при Супергерой года— Александр Павлов
Гран при Суперголос года — Мамедова Айлин и Мамедова Лина
Гран при Супербьюти года— Токарева Яна
Гран при Суперпрорыв года — Макарова Ольга
Гран при Супермуза года — Давтян София
Суперактриса года — Губайдуллина София
Супермини-звезда года — Булах Александра и Фрам Даниил
Суперрежиссер года — Фрам Филипп
Супермультипликатор года — Исаев Филипп
Гран при Супероткрытие года — Орлова Катя
Гран при Суперфотомодель года — Орлова Лиза
Супер Fashion года — Бородина Настасья
Суперстильняшка года — Сорокина Дарья
Супер Арт Года — Булах Ксения
Супермодель года — Меквабишвили Яна
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Текст: пресс-служба
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru, пресс-служба