Алика Смехова и Ксения Новикова вручили призы юным дарованиям на премии «SUPER MAMA. Дети — 2019»

Торжественный вечер прошел в популярном ресторане «Backstage» и был насыщен музыкой, видеоинсталляциями, снятыми юными режиссерами, прекрасными постановочными номерами, исполненными детьми на сцене. Дети блистали остроумием, вокальными данными, навыками ведущих, внутренним миром. А мамы юных талантов признались в том, что: если бы у них не было таких супердетей, они никогда не стали бы такими супермамами!

Детей наградили в следующих номинациях:

Супергимнастка года — Мария Мельникова

Гран при Супергерой года— Александр Павлов

Гран при Суперголос года — Мамедова Айлин и Мамедова Лина

Гран при Супербьюти года— Токарева Яна

Гран при Суперпрорыв года — Макарова Ольга

Гран при Супермуза года — Давтян София

Суперактриса года — Губайдуллина София

Супермини-звезда года — Булах Александра и Фрам Даниил

Суперрежиссер года — Фрам Филипп

Супермультипликатор года — Исаев Филипп

Гран при Супероткрытие года — Орлова Катя

Гран при Суперфотомодель года — Орлова Лиза

Супер Fashion года — Бородина Настасья

Суперстильняшка года — Сорокина Дарья

Супер Арт Года — Булах Ксения

Супермодель года — Меквабишвили Яна

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Текст: пресс-служба

Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru, пресс-служба