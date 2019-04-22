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Алика Смехова и Ксения Новикова вручили призы юным дарованиям на премии «SUPER MAMA. Дети — 2019»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
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😑
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алика Смехова

Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
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Уже второй год подряд основатель детской школы талантов KIDS VILLAGE и Генеральный продюсер Премии «Super mama – дети!» Наталья Петлякова, и главный редактор журнала SUPER MAMA Любовь Булах награждают статуэтками самых выдающихся мальчишек и девчонок, доказавших свое мастерство и проявивших себя в течение года и попутно дарят им праздник, который запомнится на всю жизнь.

Юных дарований оценивают известные люди: заслуженные артисты России, актеры, исполнители, члены академии наук, именитые дизайнеры, режиссеры. В жюри конкурса этого года вошли Алика Смехова, Митя Фомин, главный тренер Barca Academy лицензия UEFA PRO Жорди Гратакос, Ксения Новикова, финалистка «Голоса» Анастасия Спиридонова, Юлианна Винер, Галина Юдашкина и многие другие. В качестве ведущего на сцене выступил Александр Олешко.

Ксения Новикова и Митя Фомин

Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru

Торжественный вечер прошел в популярном ресторане «Backstage» и был насыщен музыкой, видеоинсталляциями, снятыми юными режиссерами, прекрасными постановочными номерами, исполненными детьми на сцене. Дети блистали остроумием, вокальными данными, навыками ведущих, внутренним миром. А мамы юных талантов признались в том, что: если бы у них не было таких супердетей, они никогда не стали бы такими супермамами!

Детей наградили в следующих номинациях:

Супергимнастка года — Мария Мельникова

Гран при Супергерой года— Александр Павлов

Гран при Суперголос года — Мамедова Айлин и Мамедова Лина

Гран при Супербьюти года— Токарева Яна

Гран при Суперпрорыв года — Макарова Ольга

Гран при Супермуза года — Давтян София

Суперактриса года — Губайдуллина София

Супермини-звезда года — Булах Александра и Фрам Даниил

Суперрежиссер года — Фрам Филипп

Супермультипликатор года — Исаев Филипп

Гран при Супероткрытие года — Орлова Катя

Гран при Суперфотомодель года — Орлова Лиза

Супер Fashion года — Бородина Настасья

Суперстильняшка года — Сорокина Дарья

Супер Арт Года — Булах Ксения

Супермодель года — Меквабишвили Яна

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Текст: пресс-служба

Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru, пресс-служба

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