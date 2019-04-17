Алика Смехова, Екатерина Стриженова и другие звезды на открытии выставки Эвадрда Мунка в Третьяковской галерее

Самой известной работой художника является картина «Крик». Некоторые искусствоведы полагают, что жутковатая фигура на переднем плане была навеяна видом перуанской мумии, которую художник увидел на всемирной выставке в Париже, другие видят в нем предчувствие войн и катастроф ХХ века. Всего существует четыре цветные версии этого шедевра, созданные с 1893 года по 1910-й, и у них довольно интересная судьба. В 2004 году один из «Криков» украли из Музея Мунка, но через два года полиция нашла работу, ей были причинены значительные повреждения. А на аукционе в 2012 году последняя версия шедевра ушла за рекордную сумму в $119,9 млн. Сюжет входит в цикл «Фриз жизни», ставший центром экспозиции в Третьяковской галерее, мастер работал над ним более 30 лет.