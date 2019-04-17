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Алика Смехова, Екатерина Стриженова и другие звезды на открытии выставки Эвадрда Мунка в Третьяковской галерее

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алика Смехова

Фото: Пресс-служба
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В Третьяковской галерее в рамках фестиваля «Черешневый лес» открылась крупнейшая ретроспектива известного норвежского художника Эдварда Мунка.

Мероприятие посетили Рената Литвинова, Марина Зудина, Алика Смехова, Екатерина Стриженова, Ксения Алферова, Елена Захарова, Екатерина Андреева, Алла Сигалова, Александр Олешко, Владимир Кристовский, Павел Астахов и многие другие. Встречали гостей директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, вице-премьер РФ Ольга Голодец и устроитель фестиваля «Черешневый лес» Михаил Куснирович.

«Уверена, что выставка Мунка будет событием, может быть, даже не года, а пятилетия или десятилетия. Российская публика, московская, в некоторой степени взыскательна, но творчество этого художника мы с вами практически не знаем», — отметила Ольга Голодец.

Ольга Голодец

Фото: Пресс-служба

«Ретроспектива Мунка в Третьяковской галерее — первая в России и самая масштабная в нашей истории, показывающая этого художника во всем его своеобразии, сложности и эмоциональности. Мы показываем и известнейший “Крик”, в самой ранней версии, 1893 года восковой пастелью», — рассказала Зельфира Трегулова.

Фото: Пресс-служба

Самой известной работой художника является картина «Крик». Некоторые искусствоведы полагают, что жутковатая фигура на переднем плане была навеяна видом перуанской мумии, которую художник увидел на всемирной выставке в Париже, другие видят в нем предчувствие войн и катастроф ХХ века. Всего существует четыре цветные версии этого шедевра, созданные с 1893 года по 1910-й, и у них довольно интересная судьба. В 2004 году один из «Криков» украли из Музея Мунка, но через два года полиция нашла работу, ей были причинены значительные повреждения. А на аукционе в 2012 году последняя версия шедевра ушла за рекордную сумму в $119,9 млн. Сюжет входит в цикл «Фриз жизни», ставший центром экспозиции в Третьяковской галерее, мастер работал над ним более 30 лет.

Фото: Пресс-служба

Выставочная программа XIX-го Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес», стартовав 4 марта выставкой дизайнера и архитектора Марио Беллини в Музее архитектуры имени А. В. Щусева, продолжается. Открывшаяся 15 апреля в Третьяковской галерее выставка Эдвард Мунка будет доступна широкой публике с 17 апреля.

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Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба

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