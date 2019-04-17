Алика Смехова, Екатерина Стриженова и другие звезды на открытии выставки Эвадрда Мунка в Третьяковской галерее

Мероприятие посетили Рената Литвинова, Марина Зудина, Алика Смехова, Екатерина Стриженова, Ксения Алферова, Елена Захарова, Екатерина Андреева, Алла Сигалова, Александр Олешко, Владимир Кристовский, Павел Астахов и многие другие. Встречали гостей директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, вице-премьер РФ Ольга Голодец и устроитель фестиваля «Черешневый лес» Михаил Куснирович.
«Уверена, что выставка Мунка будет событием, может быть, даже не года, а пятилетия или десятилетия. Российская публика, московская, в некоторой степени взыскательна, но творчество этого художника мы с вами практически не знаем», — отметила Ольга Голодец.
Фото: Пресс-служба
«Ретроспектива Мунка в Третьяковской галерее — первая в России и самая масштабная в нашей истории, показывающая этого художника во всем его своеобразии, сложности и эмоциональности. Мы показываем и известнейший “Крик”, в самой ранней версии, 1893 года восковой пастелью», — рассказала Зельфира Трегулова.
Фото: Пресс-служба
Самой известной работой художника является картина «Крик». Некоторые искусствоведы полагают, что жутковатая фигура на переднем плане была навеяна видом перуанской мумии, которую художник увидел на всемирной выставке в Париже, другие видят в нем предчувствие войн и катастроф ХХ века. Всего существует четыре цветные версии этого шедевра, созданные с 1893 года по 1910-й, и у них довольно интересная судьба. В 2004 году один из «Криков» украли из Музея Мунка, но через два года полиция нашла работу, ей были причинены значительные повреждения. А на аукционе в 2012 году последняя версия шедевра ушла за рекордную сумму в $119,9 млн. Сюжет входит в цикл «Фриз жизни», ставший центром экспозиции в Третьяковской галерее, мастер работал над ним более 30 лет.
Фото: Пресс-служба
Выставочная программа XIX-го Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес», стартовав 4 марта выставкой дизайнера и архитектора Марио Беллини в Музее архитектуры имени А. В. Щусева, продолжается. Открывшаяся 15 апреля в Третьяковской галерее выставка Эдвард Мунка будет доступна широкой публике с 17 апреля.
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Текст: пресс-служба
Фото: пресс-служба