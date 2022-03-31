Алеся Кафельникова призналась, почему отдала маленькую дочь на воспитание бабушке

В прошлом году Алеся Кафельникова родила своему возлюбленному Георгию Петришину первенца. Девочке дали необычное имя Киара. Несмотря на материнство и хлопоты, которые появились с рождением малышки, Алеся не собирается уходить из модельного бизнеса. Звезда приняла решение поручить воспитание крохи своей маме, сообщает StarНit.

«Мы с мужем очень скучаем, но, видя ее радостное лицо, когда она плавает в океане, ползает со своими друзьями, кушает свежие овощи и фрукты, мы с ноткой грусти, но очень радуемся за нее. Для нее быть на Бали точно лучше, чем быть в Москве «запечатанной» в комбинезон. Вокруг няньки, водители, бабушка, которая не может сидеть на месте. Они уже 70% водопадов, источников и всяких прикольных мест объехали. Не обессудьте, но я так сильно хочу работать, а именно сделать всяких шоу, съемок…В такие моменты я думаю, что у меня два выхода: либо работать, либо быть мамой», — объяснила Алеся.