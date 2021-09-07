Алеся Кафельникова призналась, почему не спешит показывать новорожденную дочь

Алеся Кафельникова решила снова устроить в своем личном блоге день ответов на вопросы, которые, конечно, в основном касались ее отношений с мужем, новорожденной дочери с необычным именем и того, как она поддерживает форму после родов.

Стоит отметить, что всем очень интересно посмотреть на маленькую наследницу Кафельниковой, которая получила красивое имя Киара. Однако девушка заявила, что не собирается торопиться и выкладывать фотографии с малышкой в Сеть. Показать ее она обещала, только когда та подрастет.

«Когда почувствую, что время пришло. Лично я вообще до школьного времени, да и вообще до 14 лет под другой фамилией была. Мне не разрешили родители светить официальную», — откровенничает Алеся.