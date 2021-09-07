Алеся Кафельникова призналась, почему не спешит показывать новорожденную дочь
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Фото: @kafelnikova_a
Алеся Кафельникова решила снова устроить в своем личном блоге день ответов на вопросы, которые, конечно, в основном касались ее отношений с мужем, новорожденной дочери с необычным именем и того, как она поддерживает форму после родов.
Стоит отметить, что всем очень интересно посмотреть на маленькую наследницу Кафельниковой, которая получила красивое имя Киара. Однако девушка заявила, что не собирается торопиться и выкладывать фотографии с малышкой в Сеть. Показать ее она обещала, только когда та подрастет.
«Когда почувствую, что время пришло. Лично я вообще до школьного времени, да и вообще до 14 лет под другой фамилией была. Мне не разрешили родители светить официальную», — откровенничает Алеся.
Многие остались в восторге от фигуры модели — кажется, беременность никак на ней не отразилась. Однако Алеся призналась, что изменения все-таки есть.
«У меня появились растяжки на груди на последних неделях, потом после родов еще сильней, но я продолжала мазать маслами, и сейчас я замечаю, что они проходят», — ответила Кафельникова, отметив, что в каких-либо радикальных процедурах для возвращения красоты она не нуждается.
Это касается, по словам Алеси, и ее веса — оставаться в форме ей помогает активный образ жизни.
Фото: Instagram Алеси Кафельниковой