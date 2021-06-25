Алеся Кафельникова подтвердила беременность, показав на обложке глянца округлившийся живот
Алеся Кафельникова — личность яркая и неординарная. На протяжении полугода в СМИ неоднократно просачивалась информация о том, что модель ждет ребенка от своего бойфренда Георгия Петришина. Напомним, что когда-то предприниматель был женихом Светланы Ходченковой, но свадьба так и не состоялась.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @kafelnikova_a
Влюбленные информацию об интересном положении никогда не подтверждали, хотя все чаще на снимках фотографов просматривался округлившийся живот Кафельниковой. Позднее в мае в своем Instagram модель опубликовала фото в свадебном платье и с букетом цветов, сопроводив его подписью о том, что теперь она знает, что чувствовала Диснеевская Золушка когда нашла своего принца.
А 20 июня этого года ее отец, прославленный теннисист Евгений Кафельников, как будто проговорился в Twitter, что уже считает себя дедушкой. И вот, всего через 4 дня, журнал Elle опубликовал обложку с Алесей в свадебном платье и кружевной накидкой, обутой в кеды и обнимающей свой беременный живот.
Несмотря на то, что девушка находится на последних месяцах беременности, оставлять работу она пока не планирует. Так, например, на днях она приняла участие в съемке обложки глянца. Новый номер модного издания посвящен свадьбе, поэтому Кафельникова облачилась в соответствующий наряд - белоснежное платье в пол и накидку с капюшоном, больше напоминающей фату.
Также модель опубликовала пост у себя на страничке в соцсети с пояснением, что всегда хотела быть молодой мамой и счастлива, что встретила мужчину о котором всегда мечтала.
Фото и видео: Global Look press, Instagram @kafelnikova_a Instagram elle_russia/ youtube
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram