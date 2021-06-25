Алеся Кафельникова подтвердила беременность, показав на обложке глянца округлившийся живот

Несмотря на то, что девушка находится на последних месяцах беременности, оставлять работу она пока не планирует. Так, например, на днях она приняла участие в съемке обложки глянца. Новый номер модного издания посвящен свадьбе, поэтому Кафельникова облачилась в соответствующий наряд - белоснежное платье в пол и накидку с капюшоном, больше напоминающей фату.

Также модель опубликовала пост у себя на страничке в соцсети с пояснением, что всегда хотела быть молодой мамой и счастлива, что встретила мужчину о котором всегда мечтала.