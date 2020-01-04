Алену Шишкову сравнили с Аллой Пугачевой и Умой Турман

Некоторое время назад модель Алена Шишкова продемонстрировала в блоге результат смены имиджа — платиновая блондинка стала шатенкой и, вдобавок ко всему, отрезала челку. Пока одни спорят в комментариях, действительно ли Алена так кардинально сменила прическу или это парик, другие уверены — в новом образе красавица перестала быть на себя похожей. Одно из последних фото в Instagram Шишковой не стало исключением.

«Кто знает, зачем Алёна носит парик?» — задаются вопросом неравнодушные фолловеры. «Такое чувство, что Алёна в последнее время борется с какой то болезнью. Надеюсь, что ошибаюсь», «Я думаю свои поотпадали, как у меня год назад от частых блонд покрасок))))», «Она Решетовой хочет подражать! Но получается на Орбакайте больше похожей», — звучат варианты ответа.