Алену Шишкову сравнили с Аллой Пугачевой и Умой Турман
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Фото: Instagram Алены Шишковой
Некоторое время назад модель Алена Шишкова продемонстрировала в блоге результат смены имиджа — платиновая блондинка стала шатенкой и, вдобавок ко всему, отрезала челку. Пока одни спорят в комментариях, действительно ли Алена так кардинально сменила прическу или это парик, другие уверены — в новом образе красавица перестала быть на себя похожей. Одно из последних фото в Instagram Шишковой не стало исключением.
«Кто знает, зачем Алёна носит парик?» — задаются вопросом неравнодушные фолловеры. «Такое чувство, что Алёна в последнее время борется с какой то болезнью. Надеюсь, что ошибаюсь», «Я думаю свои поотпадали, как у меня год назад от частых блонд покрасок))))», «Она Решетовой хочет подражать! Но получается на Орбакайте больше похожей», — звучат варианты ответа.
«Первая мысль - Ума Турман», «Лара Крофт прям», «Йовович)», «На первом фото на Алла Борисовну похожа», «На Мадонну похожа», «Подумала, Пугачева», «Вы здесь на Кристину Орбакайте похожи», «Мне одной кажется, что Алена здесь похожа на молодую Аллу Пугачёву?🧐», «Молодая Алла Пугачева», «Похожа на маму!», «Я думала, Орбакайте», «Похожи на Кейт Мосс почему-то» — высказываются те, кому нравится эксперимент модели.
«Неудачное фото, выглядишь старше своих лет», «Блондинкой лучше в миллион раз. Вообще не её образ, челка закрыла лицо!», «Что с вами случилось((( это не ваше ‼️», «Ален, верни прежний цвет волос», «Этот цвет волос старит вас(», «Как будто 40 лет», «Плюс 20 лет сразу», «Вам совершенно не идёт быть брюнеткой. Потеряли весь свой шарм в этом цвете», «Красивая 👍но в блонде», «Не очень, на первом фото как будто другой человек, гораздо старше, чем вы есть», — отмечают те, кому не нравится новый образ Алены Шишковой.
А что вы думаете по этому поводу?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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