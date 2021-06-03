Алена Яковлева раскрыла тайны молодости: «Не выношу, когда на меня давят»

«Когда молодые люди делали мне предложение на второй день встреч, у меня сразу портилось настроение. Я никогда не стремилась привязаться к чему-то. Для меня самое ужасное — когда на меня давят. В этом случае я закрываюсь», – призналась она.

Она отмечала, что в отношениях непременно должна быть свобода.

«Да, я влюблялась, считаю, что всегда во всем должна присутствовать свобода. Не имею в виду развратный образ жизни, для меня важно обеспечить себе пространство. Надо уметь правильно расставлять приоритеты».

Алена шла наперекор даже в таких делах, как рождение детей. В те времена не все актрисы торопились с прибавлением – ведь зачастую это означало завершение карьеры. Не понимали и Яковлеву.

«Когда я забеременела, окружающие мне твердили: «Ты что, обалдела, — в разгар карьеры рожать детей?!» Я говорила, что мне плевать, и на месяц ушла в декрет. Это сейчас актрисы рожают трех-четырех, а раньше двое детей — и все, карьере конец!».