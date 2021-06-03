Алена Яковлева раскрыла тайны молодости: «Не выношу, когда на меня давят»
Алена Яковлева стала гостьей на передаче «Мой герой» с Татьяной Устиновой на ТВЦ и рассказала о своей молодости и личной жизни – артистка побывала в трех браках, родила детей и даже сохранила теплые отношения с последним супругом. И, несмотря на то, что сейчас она одинока, она подчеркивает свои принципы относительно личной свободы.
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Фото: Global Look Press
Яковлева была звездой – и многие хотели видеть ее рядом с собой. Однако торопиться с такими решениями Алена не спешила.
«Когда молодые люди делали мне предложение на второй день встреч, у меня сразу портилось настроение. Я никогда не стремилась привязаться к чему-то. Для меня самое ужасное — когда на меня давят. В этом случае я закрываюсь», – призналась она.
Она отмечала, что в отношениях непременно должна быть свобода.
«Да, я влюблялась, считаю, что всегда во всем должна присутствовать свобода. Не имею в виду развратный образ жизни, для меня важно обеспечить себе пространство. Надо уметь правильно расставлять приоритеты».
Алена шла наперекор даже в таких делах, как рождение детей. В те времена не все актрисы торопились с прибавлением – ведь зачастую это означало завершение карьеры. Не понимали и Яковлеву.
«Когда я забеременела, окружающие мне твердили: «Ты что, обалдела, — в разгар карьеры рожать детей?!» Я говорила, что мне плевать, и на месяц ушла в декрет. Это сейчас актрисы рожают трех-четырех, а раньше двое детей — и все, карьере конец!».
Фото: Global Look Press
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