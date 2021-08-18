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Алена Яковлева раскрыла приятный способ, который помог ей прийти в себя после тяжелого развода

Актриса не раз признавалась, что всегда пользовалась большой популярностью у мужчин. За плечами Алены три серьезных романа, а также отношения, с помощью которых она пыталась забыть о своих сердечных ранах. Сейчас артистка одинока.
Алена Яковлева раскрыла приятный способ, который помог ей прийти в себя после тяжелого развода

Алена Яковлева стала гостьей шоу «Честный развод», которое ведет на YouTube Агата Муцениеце.

Женщины поговорили о личной жизни — Алена дала несколько советов о том, как справиться со своими эмоциями после тяжелого расставания, и рассказала о своем примере — разводе с супругом Кириллом Мозгалевским. Пара прожила в браке более десяти лет. Сейчас с бывшим мужем ей удалось сохранить дружеские связи.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алена Яковлева с дочерью

Фото: @ayakovleva_official

Она призналась, что окончательно в их отношениях начались проблемы, когда супруг отправился во Францию и начал работать с другой актрисой.

«Я настолько привыкла, что расслабилась. Тут же все время нужна игра. Но я вообще себя не корила. Мне было очень тяжело, обидно, я ушла в съемки, в работу… Но возвращать все не хотела. Это пройденный этап, надо двигаться дальше», — объяснила она.

На то, чтобы наладить теплые отношения после расставания, ушло немало времени.

«Это был долгий путь: мы то общались, то нет. Потом у него начался роман, он “родил” ребенка, при этом не разведясь со мной официально», — отмечает Алена.

Однако и Яковлевой со временем удалось оправиться.

«Я отпустила. Знаешь, когда? Я тебе скажу! Когда у меня начался роман с молодым человеком, который моложе меня на 27 лет», — смеется артистка.

Она посоветовала Агате, которая сама не так давно развелась, отпустить бывшего мужа Павла Прилучного и избавиться от эмоций ради детей.

«Мне кажется, свое личное отношение к Паше нужно убирать. Потому что это уже не твоя история, а дочери и ее взаимоотношений. Нельзя мешать, говорить: "Папа плохой". Это ужасно», — отметила Алена, добавив, что и Прилучному тоже нужно об этом говорить.

Сейчас Павел продолжает общаться со своими детьми, несмотря на новые отношения.

Фото: Instagram Алены Яковлевой

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