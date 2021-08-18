Алена Яковлева раскрыла приятный способ, который помог ей прийти в себя после тяжелого развода

На то, чтобы наладить теплые отношения после расставания, ушло немало времени.

«Это был долгий путь: мы то общались, то нет. Потом у него начался роман, он “родил” ребенка, при этом не разведясь со мной официально», — отмечает Алена.

Однако и Яковлевой со временем удалось оправиться.

«Я отпустила. Знаешь, когда? Я тебе скажу! Когда у меня начался роман с молодым человеком, который моложе меня на 27 лет», — смеется артистка.

Она посоветовала Агате, которая сама не так давно развелась, отпустить бывшего мужа Павла Прилучного и избавиться от эмоций ради детей.

«Мне кажется, свое личное отношение к Паше нужно убирать. Потому что это уже не твоя история, а дочери и ее взаимоотношений. Нельзя мешать, говорить: "Папа плохой". Это ужасно», — отметила Алена, добавив, что и Прилучному тоже нужно об этом говорить.

Сейчас Павел продолжает общаться со своими детьми, несмотря на новые отношения.