Алена Яковлева раскрыла истинное положение дел в Театре сатиры

Более того, Александром Анатольевичем не велось никаких дел с самого начала сезона: «С начала сентября труппа не собиралась ни разу. У нас нет никаких планов и новых проектов. То есть мы все ждем каких-то новых решений. Сейчас идут спектакли текущего репертуара, а новых планов никаких нет», — заключила Алена Яковлева.

Предстоящий уход Александра Ширвиндта с поста художественного руководителя уже прокомментировали и в Кремле, где к новости отнеслись с пониманием. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Отнеслись с сожалением, но время идет, он много лет театр возглавляет, устал, мы желаем ему здоровья. Его авторитет всегда будет жить в этом театре», — передает его слова ТАСС.