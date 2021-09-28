Алена Яковлева раскрыла истинное положение дел в Театре сатиры
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Фото: Natalya Loginova/Global Look Press
По словам Яковлевой, в Театре сатиры с пониманием восприняли новость об уходе худрука и это не стало большой неожиданностью для труппы: «Мы логично восприняли новость о его уходе. Он человек пожилой, ему 87 лет и, конечно, уже сложно работать. Тем более он давно собирался это сделать. Так что для нас известие не стало шоком», — призналась она журналисту Teleprogramma.pro.
Более того, Александром Анатольевичем не велось никаких дел с самого начала сезона: «С начала сентября труппа не собиралась ни разу. У нас нет никаких планов и новых проектов. То есть мы все ждем каких-то новых решений. Сейчас идут спектакли текущего репертуара, а новых планов никаких нет», — заключила Алена Яковлева.
Предстоящий уход Александра Ширвиндта с поста художественного руководителя уже прокомментировали и в Кремле, где к новости отнеслись с пониманием. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Отнеслись с сожалением, но время идет, он много лет театр возглавляет, устал, мы желаем ему здоровья. Его авторитет всегда будет жить в этом театре», — передает его слова ТАСС.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram