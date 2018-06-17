Алена Водонаева взбудоражила Сеть фото топлес

Стоит отметить, что серия снимков вмиг набрала большое количество лайков и комментариев: «36 блин я думала на много больше,выглядите классно,но чуть взрослее», «Всем бы так выглядеть в 36!», «Все же какая ты красотка с идеальной фигурой», «Алёна, вы просто огоньььььььььь!!!», «Смотря на тебя @alenavodonaeva , понимаю, что мои прекрасные годы впереди! Надеюсь у меня хватит терпения хотя б к 36 наконец-то накачать попу и знатно похудеть! ☝🏻😂 очень красивая!», «И дай бог я в 36 не буду обабившейся дамой, а секси, как вы, Алёна)». Однако многие подписчики сошлись во мнении, что подобные снимки не должны выставляться на всеобщее обозрение.