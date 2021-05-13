Алена Водонаева впервые вышла в свет после микроинсульта

38-летняя журналистка появилась на премьере мультфильма «Кролик Питер 2». Она была черном топе на тонких бретелях, кожаных брюках с высокой посадкой. Образ она дополнила длинным жакетом цвета фуксии с леопардовым принтом.

«Мой первый выход после больницы. Восстановилась окончательно», - уточнила знаменитость. Водонаева поспешила признаться в любви к Москве. Она сравнила его с Нью-Йорком, Лос-Анджелесом, Лондоном. «Вы ни в одном из этих крупных городов не купите утюг в три часа ночи. А в Москве купите и сделаете маникюр в два часа ночи», - поделилась она. Про утюг звезда вспомнила не случайно, оказывается, ей дважды пришлось покупать этот прибор в позднее время. Однажды телеведущая разбила два градусника за сутки, из-за чего вызывала службу ртути в нестандартное время.