Алена Водонаева похвасталась аппетитной грудью и необычным украшением для сосков
Многие звезды в погоне за красотой увеличивают грудь на несколько размеров. Но Алена Водонаева не из их числа. Природа одарила ее внушительным бюстом, который после рождения сына стал гораздо больше и потерял былую форму. Именно поэтому ведущая сделала серьезную операцию по уменьшению груди и вместо пятого размера стала обладательницей третьего.
С тех пор Водонаева не упускает возможности похвастаться бюстом и подчеркивает его с помощью роскошного белья, глубоких декольте и откровенных маек. Теперь же она решила привлечь еще больше внимания к своему главному достоинству.
В Instagram Алена опубликовала несколько видео и фото, на которых позирует в коротком топе и футболке с глубоким декольте, демонстрируя торчащие соски, которые отчетливо видно благодаря специальным силиконовым наклейкам.
«Слабонервным, впечатлительным и девственницам из Псковского монастыря просьба не читать. Всем остальным читать внимательно! Даже скромницам. Это наклейки на соски нескольких видов: есть хулиганские, как на мне, а есть гладенькие, именно для тех случаев, чтобы не было видно сосков под вечерними платьями и майками. Не всегда же уместна провокация. Но в тех случаях, когда она важна, по фану и уместна - вуаля!», — обратилась Водонаева к поклонникам.
Но подписчики подобное проявление сексуальности не оценили, раскритиковав ее в пух и прах: «Серьезно?!? Совсем поехавшая!?!», «Мир сходит с ума», «Ну как-то оно не очень естественно смотрится», «Не знают уже как привлечь к себе внимания», «Смотрятся они странно».
Фото: instagram