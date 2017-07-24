Алена Водонаева вновь эпатирует публику.

Многие звезды в погоне за красотой увеличивают грудь на несколько размеров. Но Алена Водонаева не из их числа. Природа одарила ее внушительным бюстом, который после рождения сына стал гораздо больше и потерял былую форму. Именно поэтому ведущая сделала серьезную операцию по уменьшению груди и вместо пятого размера стала обладательницей третьего.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Июл 24 2017 в 11:54 PDT

С тех пор Водонаева не упускает возможности похвастаться бюстом и подчеркивает его с помощью роскошного белья, глубоких декольте и откровенных маек. Теперь же она решила привлечь еще больше внимания к своему главному достоинству.

В Instagram Алена опубликовала несколько видео и фото, на которых позирует в коротком топе и футболке с глубоким декольте, демонстрируя торчащие соски, которые отчетливо видно благодаря специальным силиконовым наклейкам.

«Слабонервным, впечатлительным и девственницам из Псковского монастыря просьба не читать. Всем остальным читать внимательно! Даже скромницам. Это наклейки на соски нескольких видов: есть хулиганские, как на мне, а есть гладенькие, именно для тех случаев, чтобы не было видно сосков под вечерними платьями и майками. Не всегда же уместна провокация. Но в тех случаях, когда она важна, по фану и уместна - вуаля!», — обратилась Водонаева к поклонникам.