35-летняя Алена Водонаева экспериментирует с челкой.

«Мы так много всего сделали на этой неделе. И я так счастлива что сегодня пятница и завтра будут только семейные дела и отдых», — беззаботно написала она.

Сегодня подписчики блога Алены Водонаевой были удивлены, увидев в лентах незнакомое лицо. Телезвезда примерила челку и опубликовала селфи с любимым.

Одни подписчики позитивно оценили изменения в облике звезды, другим оказалось слишком непривычно видеть любимицу в новом образе. «Челка ужас просто , неужели не видит она что изуродовала себя??», «Алена этот цвет и эта чёлка тебя делают старше», — критикуют звезду. К счастью для них, она всего лишь примерила его для съемки.

Как вам? Может быть, Алене стоит начать носить челку после этой съемки?

Фото: instagram