Алена Водонаева и ее супруг улетели в свадебное путешествие на Бали и поделились яркими фото
Завтрак 💙 Идеальное начала дня для меня это красивый, лёгкий завтрак 🍉 В азиатских странах я люблю просыпаться на рассвете, когда все ещё спят и вокруг нет никого. Такое я никогда не пропущу. Даже ради сна ☺️ За время нашего свадебного путешествия на #Бали, мы три раза сменим геолокацию проживания. Решили пожить в разных местах, чтобы больше увидеть, больше узнать и почувствовать. Это наш первый отель @solbeachhousebenoa 💎 Алексей изучал отзывы на Tripadvisor и нас очень заинтересовало, что ни одного отзыва на русском не было. Приехав сюда, мы поняли почему. В этом отеле русских нет. Я люблю земляков и всегда рада услышать родной язык в поездках. И конечно собираясь на Бали, зная сколько у меня здесь отдыхает знакомых и друзей, никак не предполагала, что наше первое гнёздышко будет совершенно изолировано от соотечественников. Это ни хорошо, ни плохо, просто это факт. Наши соседи - спокойные, тихие англичане и американцы. В этом отеле мы единственная русская пара. Оставляю геопозицию и ссылку на случай, если захотите уединиться. На территории отеля 3 ресторана ( но мы здесь только завтракаем. На ужин ездим в рестораны по острову ), хорошие, просторные номера с большими террасами. Огромный, красивый бассейн и свой пляж с белым песком. А ещё у нас здесь очень много белок и завтракать я предпочитаю исключительно в их неподражаемом обществе 🌰 Доброе утро, Бали ☕️ #Bali