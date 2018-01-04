35-летняя Алена Водонаева и ее муж Алексей Комов поженились еще в начале сентября 2017 года, а в свадебное путешествие улетели лишь сейчас. Разумеется, телеведущая не забывает выкладывать красивые снимки в свой микроблог.

Алена Водонаева стала женой питерского музыканта и диджея Алексея Комова в сентябре прошлого года, однако влюбленные отложили свадебное путешествие из-за работы. Вырваться им удалось лишь сейчас, сразу после Нового года, который Алена и Алексей отметили с близкими. Пара отправилась на индонезийский остров Бали.

Алена с удовольствием поделилась с фолловерами первыми «атмосферными» снимками, сделанными во время отдыха, а также видеороликом романтичной прогулки с мужем по парку.