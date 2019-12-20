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Алена Свиридова, Татьяна Геворкян и другие знаменитости на дне рождения Марии Лобановой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алена Свиридова

Фото: Пресс-служба

Знаменитости собрались в гастробаре Blush на дне рождения PR-консультанта, фуд-блогера и ЗОЖ-энтузиаста Марии Лобановой.

Поздравить именинницу пришли Алена Свиридова, Аврора, Татьяна Геворкян, Мария Кравцова, Алина Крюкова, Дарья Михалкова и многие другие.

Мария Лобанова, Татьяна Геворкян, Мария Романова, Анна Невская, Алина Крюкова, Алиса Толкачева, Ирина Сашина

Фото: Пресс-служба

На гастрономическом ужине в честь именинницы светская Москва познакомилась с новым шеф-поваром гастробара Андреем Колодяжным, который представил звездным гостям свой дегустационный сет. Устрицы с томатной водой, карамельные баклажаны, маринованное брокколи и сорбет из фейхоа вызвали фурор среди светских девушек и заслуженные аплодисменты повару. Два праздничных торта были приготовлены без сахара и муки, так что съедены были в одну секунду и без остатка.

Фото: пресс-служба / Анна Тимерина

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