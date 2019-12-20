Алена Свиридова, Татьяна Геворкян и другие знаменитости на дне рождения Марии Лобановой

На гастрономическом ужине в честь именинницы светская Москва познакомилась с новым шеф-поваром гастробара Андреем Колодяжным, который представил звездным гостям свой дегустационный сет. Устрицы с томатной водой, карамельные баклажаны, маринованное брокколи и сорбет из фейхоа вызвали фурор среди светских девушек и заслуженные аплодисменты повару. Два праздничных торта были приготовлены без сахара и муки, так что съедены были в одну секунду и без остатка.