Алена Свиридова, Татьяна Геворкян и другие знаменитости на дне рождения Марии Лобановой
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Поздравить именинницу пришли Алена Свиридова, Аврора, Татьяна Геворкян, Мария Кравцова, Алина Крюкова, Дарья Михалкова и многие другие.
Фото: Пресс-служба
На гастрономическом ужине в честь именинницы светская Москва познакомилась с новым шеф-поваром гастробара Андреем Колодяжным, который представил звездным гостям свой дегустационный сет. Устрицы с томатной водой, карамельные баклажаны, маринованное брокколи и сорбет из фейхоа вызвали фурор среди светских девушек и заслуженные аплодисменты повару. Два праздничных торта были приготовлены без сахара и муки, так что съедены были в одну секунду и без остатка.
Фото: пресс-служба / Анна Тимерина
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