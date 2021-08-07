passion.ru

Алена Свиридова рассказала, как относится к пластике и почему важно стареть красиво

58-летняя исполнительница хита «Розовый фламинго» не скрывает от поклонников своей натуральной красоты, и не стремится казаться лучше, чем есть. Звезда регулярно показывает свои снимки без макияжа, и уверена, что даже использование фильтров в Instagram, может навредить человеку на пути к принятию себя.
Алена Свиридова рассказала, как относится к пластике и почему важно стареть красиво

Обратиться к пластическим хирургам – это самый простой способ, но певица предпочитает стареть естественно.

«Не считаю что нужно кого-то обманывать и, прежде всего, себя. Когда ты начинаешь себя искусственно улучшать, ты потом сильно расстраиваешься, когда смотришь в зеркало и начинаешь еще больше загоняться. А я такая же на картинке, как и в зеркале. Комплексов у меня нет. Кому не нравится – пусть не смотрят», — высказалась исполнительница.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Алена Свиридова

Фото: @alenasviridova/Instagram

Певица понимает, что ушедшее время и молодость не вернуть, моложе мы не становимся.

Алена Свиридова плавает в Черном море

Поэтому необходимо работать над принятием себя и своего тела, благодаря его за каждый период жизни.

Свиридова выглядит прекрасно в свои годы и регулярно радует подписчиков в Instagram своими фото в купальниках и без косметики.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram