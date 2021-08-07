Алена Свиридова рассказала, как относится к пластике и почему важно стареть красиво
Обратиться к пластическим хирургам – это самый простой способ, но певица предпочитает стареть естественно.
«Не считаю что нужно кого-то обманывать и, прежде всего, себя. Когда ты начинаешь себя искусственно улучшать, ты потом сильно расстраиваешься, когда смотришь в зеркало и начинаешь еще больше загоняться. А я такая же на картинке, как и в зеркале. Комплексов у меня нет. Кому не нравится – пусть не смотрят», — высказалась исполнительница.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @alenasviridova/Instagram
Певица понимает, что ушедшее время и молодость не вернуть, моложе мы не становимся.
Поэтому необходимо работать над принятием себя и своего тела, благодаря его за каждый период жизни.
Свиридова выглядит прекрасно в свои годы и регулярно радует подписчиков в Instagram своими фото в купальниках и без косметики.
Фото и видео: Instagram
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