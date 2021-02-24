Алена Свиридова раскрыла секреты молодости и красоты — «Мне всегда есть чем заняться»

По словам артистки, именно сцена ей приносит наибольший доход и является основным видом деятельности. Как уточнила певица, раньше она думала: после 40 лет становишься «старым пнем, который никому не интересен», но теперь убеждена в обратном.

«Если творчество востребовано, значит, оно будет жить. Если нет - сразу прекратится. И никак ты это искусственно не поддержишь», - добавила она. Свиридова уточнила, что черпает силы из своего жизнелюбия, чувствует себя молодым человеком. «Очень быстро хожу! Иногда просто бегаю по улицам. Мне порой доставляет удовольствие просто пробежаться», - сказала она.