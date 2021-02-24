Алена Свиридова раскрыла секреты молодости и красоты — «Мне всегда есть чем заняться»
Фото: instagram.com/alenasviridova
По словам артистки, именно сцена ей приносит наибольший доход и является основным видом деятельности. Как уточнила певица, раньше она думала: после 40 лет становишься «старым пнем, который никому не интересен», но теперь убеждена в обратном.
«Если творчество востребовано, значит, оно будет жить. Если нет - сразу прекратится. И никак ты это искусственно не поддержишь», - добавила она. Свиридова уточнила, что черпает силы из своего жизнелюбия, чувствует себя молодым человеком. «Очень быстро хожу! Иногда просто бегаю по улицам. Мне порой доставляет удовольствие просто пробежаться», - сказала она.
Ей всегда есть чем заняться – недавно она стала профессиональным гитаристом. Певица призналась, что не очень любит разговоры о личной жизни. В 2012 году она рассказала о новом супруге, бизнесмене Давиде Варданяне, которому сейчас 45 лет.
«Вот эти сопли с сахаром, которые обычно разводят… Все это не так, как принято преподносить. И поэтому не будем развивать», - уточнила она.
Как пишет «Телепрограмма», артистка с 18 лет поддерживает вес в районе 60 килограммов. По ее словам, в этом помогает жизненный интерес. «Внутри человека, если он жаждет жить, работает ядерный реактор, который вырабатывает энергию и сжигает лишние калории», - подчеркнула артистка.
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Фото: Instagram/@alenasviridova
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