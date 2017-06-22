В преддверии 55-летия артистка дала большое интервью известному изданию

Популярная певица 90-х годов Алена Свиридова уже восемь лет живет в гражданском браке с Давидом Варданяном. По признанию самой Алены, для того, чтобы брать ответственность за другого человека, штамп в паспорте совершенно не нужен. Певица признается, что не любит слово «муж», но называет Давида именно так: «Слово «муж» я как-то крайне редко употребляю. Наверное, у меня с ним не очень хорошие ассоциации. Например, муж объелся груш. Что-то в этом слове есть такое фатальное. Но это мои заморочки. По сути он, конечно, муж. Мы живем уже восемь лет, ведем хозяйство, Давид фактически вырастил моего младшего сына Григория».

В интервью «Антенне-Телесемь» Алена рассказала, что несмотря на 16-летнюю разницу в возрасте с Давидом, она рада тому, что избранник принял ее с двумя детьми. Старший сын певицы — 34-летний Василий — сейчас живет в Канаде с отцом. Младший сын — 13-летний Григорий — учится в кадетском корпусе в Москве. Рассказывая о воспитании сыновей Алена подчеркивает, что мальчиков нельзя опекать. «Мужиков надо воспитывать так, чтоб они слюни с соплями не размазывали. Я склонна согласиться с восточным воспитанием, где принято, что мальчики с 12 лет должны больше общаться с мужчинами. Недопустимо, чтобы было слишком много женского внимания: мамы, бабушки и няни, которые сюсюкают и надевают носки». Певица признается, что поначалу Грише было сложно привыкнуть к новому распорядку дня и коллективу, но со временем он привык. По словам звездной мамы, подростку проще воспринимать трудности, чем взрослому человеку.