Алена Свиридова призналась, что нуждается в помощи косметологов

Алена Свиридова была очень популярна в 2000-х как певица, и до сих пор ее помнят многие. Сейчас звезда принимает участие в шоу «Точь-в-точь». Певица пообщалась с журналистами «Собеседника» и сделала неожиданное признание — заявила, что у нее есть проблемы с кожей и она вынуждена постоянно обращаться за помощью к косметологам.

Причина оказалась довольно банальная — «профессиональная» травма.

«Конечно, непросто находиться целый день в пластическом гриме. После того как мы отсняли несколько первых выпусков, без слез на мое лицо невозможно было смотреть. Оно было весьма потрепанным, пришлось восстанавливать кожу».

Она отмечает, что ей приходится обращаться к косметологам, а также маскировать недостатки гримом.

«Я хожу к косметологам, делаю маски, другие процедуры. Вспомните историю про "золотого мальчика", у которого вся кожа была закрыта. Так и в "Точь-в-точь" все приклеено: только глаза одни дышат. Поэтому чисто физически нам всем тяжело».