Алена Свиридова откровенно рассказала, как бросила бывшего супруга

Певица вспомнила, что даже не успела почувствовать себя взрослой, а сразу из школьницы-студентки превратилась в маму и жену. Муж артистки и ее мама помогали с малышом, однако все равно были определенные трудности. Пара прожила в браке пять лет, а потом рассталась по инициативе Алены: «Я влюбилась в актера Артура, который писал стихи. Пришла к Сереже и сказала: вот так вот, влюбилась. Он сказал: «Может, ты одумаешься и вернешься». Вел себя очень благородно. Я дура, не одумалась. Мне жалко, что я такая свинюга, и убежала. Сережа очень хороший человек. И я прошу у него прощения».

Вторым супругом Алены стал американский дипломат Генри Пикок. Как призналась Свиридова, она мечтала о славе, а ее муж — о семье, поэтому этому браку также не суждено было долго продержаться.

Уже несколько лет Алена Свиридова встречается с армянским бизнесменом Давидом Варданяном. Певица уверена, что штамп в паспорте ничего не решает в отношениях и, более того, даже может навредить. Поэтому пара пока не торопится в ЗАГС.