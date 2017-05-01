Звезда 90-х Алена Свиридова вот уже восемь лет счастлива в отношениях с Давидом Варданяном. Однако до этого личная жизнь певицы не складывалась, ведь ей всегда приходилось выбирать между любовью и карьерой. Об этом артистка откровенно рассказала в эфире передачи «Жена. История любви»

По словам Алены, когда ей было 18 лет она вышла замуж за Сергея Свиридова. Однако брак был заключен не по взаимному желанию, а под давлением общественности. У певицы просто не было выбора, так как в то время женитьба была обязательным условием, если ты встречаешься и спишь с мужчиной. «Сережа был моим первым мужчиной, у меня до этого вообще не было отношений. Мне не хотелось замуж, но тогда не было иного выбора. Если ты влюбилась и с мужчиной спишь, нужно было жениться», - заявила она.

Публикация от Алёна Свиридова (@alenasviridova) Май 13 2017 в 4:24 PDT

Брак с Сергеем, от которого она родила сына Василия, распался. Причиной стали не только амбиции Свиридовой, но и роман с другим мужчиной. Вскоре она стала знаменита на всю страну, поэтому отношения вовсе ушли на второй план. Работа настолько поглотила Алену, что даже на общение с сыном времени практически не оставалось. Еще больше ситуацию усугубило то, что для покорения отечественной эстрады ей пришлось уехать в Москву. Наследника же она забрала лишь спустя четыре года, из-за чего до сих чувствует, что не дала ему достаточно любви. Популярность и востребованность артистки повлекли за собой расставание со вторым супругом, сотрудником американского посольства в РФ Генри Пикоком. Он хотел тихой семейной жизни, а вот Свиридова строила грандиозные карьерные планы. В итоге, из-за разных взглядов на будущее, через два года брака они развелись.

Публикация от Алёна Свиридова (@alenasviridova) Май 1 2017 в 12:01 PDT

Затем в жизни певицы появился манекенщик Дмитрий Мирошниченко, который младше ее на 20 лет. До женитьбы дело не дошло. Их отношения были настолько сложными и бурными, что когда Алена забеременела, то всерьез подумывала об аборте. Однако передумала и зимой 2004 года на свет появился ее второй сын Григорий. «Я думала, что сделаю аборт, но Дима сказал мне, что я буду очень сильно жалеть. Процедура должна была быть через четыре дня, и тут я заболела. Температура под сорок, сроки поджимают. И тут я поняла, что не хочу ничего делать с ребенком», - поделилась она. Дмитрий и Алена прожили вместе пять лет и расстались. Сейчас певица встречается с Давидом Варданяном, которого впервые представила общественности во время эфира шоу «Пусть говорят». Как рассказала артистка, замуж она пока не спешит, отмечая, что теперь она наконец-то чувствует внутреннюю гармонию.

Публикация от Алёна Свиридова (@alenasviridova) Июн 22 2017 в 9:17 PDT