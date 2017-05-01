Алена Свиридова откровенно рассказала, что стало причиной распада ее предыдущих браков
По словам Алены, когда ей было 18 лет она вышла замуж за Сергея Свиридова. Однако брак был заключен не по взаимному желанию, а под давлением общественности. У певицы просто не было выбора, так как в то время женитьба была обязательным условием, если ты встречаешься и спишь с мужчиной.
«Сережа был моим первым мужчиной, у меня до этого вообще не было отношений. Мне не хотелось замуж, но тогда не было иного выбора. Если ты влюбилась и с мужчиной спишь, нужно было жениться», - заявила она.
Брак с Сергеем, от которого она родила сына Василия, распался. Причиной стали не только амбиции Свиридовой, но и роман с другим мужчиной. Вскоре она стала знаменита на всю страну, поэтому отношения вовсе ушли на второй план. Работа настолько поглотила Алену, что даже на общение с сыном времени практически не оставалось. Еще больше ситуацию усугубило то, что для покорения отечественной эстрады ей пришлось уехать в Москву. Наследника же она забрала лишь спустя четыре года, из-за чего до сих чувствует, что не дала ему достаточно любви.
Популярность и востребованность артистки повлекли за собой расставание со вторым супругом, сотрудником американского посольства в РФ Генри Пикоком. Он хотел тихой семейной жизни, а вот Свиридова строила грандиозные карьерные планы. В итоге, из-за разных взглядов на будущее, через два года брака они развелись.
Затем в жизни певицы появился манекенщик Дмитрий Мирошниченко, который младше ее на 20 лет. До женитьбы дело не дошло. Их отношения были настолько сложными и бурными, что когда Алена забеременела, то всерьез подумывала об аборте. Однако передумала и зимой 2004 года на свет появился ее второй сын Григорий.
«Я думала, что сделаю аборт, но Дима сказал мне, что я буду очень сильно жалеть. Процедура должна была быть через четыре дня, и тут я заболела. Температура под сорок, сроки поджимают. И тут я поняла, что не хочу ничего делать с ребенком», - поделилась она.
Дмитрий и Алена прожили вместе пять лет и расстались. Сейчас певица встречается с Давидом Варданяном, которого впервые представила общественности во время эфира шоу «Пусть говорят». Как рассказала артистка, замуж она пока не спешит, отмечая, что теперь она наконец-то чувствует внутреннюю гармонию.
Фото: instagram.com