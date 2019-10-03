Алена Свиридова, Дарья Повереннова и другие звезды на премьере нового фильма Вуди Аллена
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Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Событие посетили Алена Свиридова, Дарья Повереннова, Сати Спивакова, Маруся Фомина, Алексей Киселев, Алина Топалова, Софико и Инга Меладзе, Влад Соколовский, Мария Голубкина и многие другие.
По сюжету, он — из состоятельной семьи Нью-Йорка, она — из небольшого городка в Аризоне. Выросший на Манхэттене юноша мечтает показать ей свой любимый город. Судьба дает ему шанс, когда девушку отправляют взять интервью у известного режиссера. Однако этот дождливый день изменит их жизнь навсегда. В проливной суете мегаполиса он встретит свою давнюю подругу, а девушку затянет в мир звездной богемы…
На экраны фильм «Дождливый день в Нью-Йорке» выходит 10 октября. Билеты можно купить здесь.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru, пресс-служба
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