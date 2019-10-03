Алена Свиридова, Дарья Повереннова и другие звезды на премьере нового фильма Вуди Аллена

По сюжету, он — из состоятельной семьи Нью-Йорка, она — из небольшого городка в Аризоне. Выросший на Манхэттене юноша мечтает показать ей свой любимый город. Судьба дает ему шанс, когда девушку отправляют взять интервью у известного режиссера. Однако этот дождливый день изменит их жизнь навсегда. В проливной суете мегаполиса он встретит свою давнюю подругу, а девушку затянет в мир звездной богемы…

На экраны фильм «Дождливый день в Нью-Йорке» выходит 10 октября. Билеты можно купить здесь.